Зачем Дональд Трамп возобновил войну на Ближнем Востоке

В ходе ночного обмена ударами США и Иран решили продемонстрировать силу и решимость на фоне очевидного отсутствия прогресса на переговорном треке, говорит научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Алексей Юрк. Так они, по словам эксперта, пытаются добиться уступок от противоположной стороны, но ограниченный характер ударов вряд ли поможет добиться желаемого результата. По мнению эксперта, речь может идти о разовых акциях, но он предупредил о риске неконтролируемого сползания в эскалацию из-за возможных непредвиденных обстоятельств. Теоретически США и Иран могут достичь мирного соглашения, но оно, скорее всего, может стать необязательным к исполнению меморандумом с возможно максимально выхолощенными формулировками, чтобы дать возможность сторонам заявить о своей победе, допустил Юрк: «Но даже достижение подобного результата на фоне отсутствия доверия между Тегераном и Вашингтоном требует серьезных дипломатических усилий, что необязательно может быть гарантировано».