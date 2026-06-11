Зачем Дональд Трамп возобновил войну на Ближнем Востоке

Зачем Дональд Трамп возобновил войну на Ближнем ВостокеОн не знает, как закончить конфликт, поэтому продолжает его
Вознося хвалы Аллаху, президент США Дональд Трамп прокомментировал очередное возобновление американских ударов по Ирану. «Вооруженные силы Ирана находятся в полном хаосе. Большая их часть, например их военно-морской флот и военно-воздушные силы, не существует – они потерпели полное поражение <...> Хвала Аллаху!» – написал он в своей соцсети Truth Social 10 июня. Это произошло через несколько часов после новой атаки вооруженных сил США на Иран. По заявлению американского Центрального командования, это были «оборонительные удары» в ответ на сбитие иранцами ударного вертолета AH-64 Apache 8 июня.
Во время интервью телеканалу Fox News Трамп подчеркнул свою готовность продолжить нанесение ударов, в том числе и по гражданской инфраструктуре Ирана. Если подсчитать, сколько раз с начала конфликта 28 февраля он говорил, что сделка близки или что Иран хочет ее заключить, то получится 39 раз (с учетом заявлений 10 июня). Одновременно с этим Трамп вновь допустил урегулирование кризиса в ближайшее время. Американский президент не объявил о прекращении переговоров, а журналисты и вовсе сообщили об их продолжении.
Иран, в свою очередь, заявил, что не оставит безответной ни одну атаку. «Наши сильные вооруженные силы ни одну атаку [США] не оставят без ответа. Покиньте наш регион, если хотите быть в безопасности», – написал министр иностранных дел страны Аббас Аракчи на своей странице в Х (экс-Twitter).
США нанесли удары по объектам, расположенным в южной части Ирана, включая остров Кешм и портовый город Бендер-Аббас. В целом, по данным агентства Reuters на 10 июня, известно об ударах по 20 целям. В ответ на это иранцы атаковали американские объекты на территории своих арабских соседей и американских партнеров Катара, Иордании и Бахрейна. Нынешние атаки являются не первым фактическим нарушением перемирия, достигнутого между США и Ираном в начале апреля, спустя почти полтора месяца после начала американо-израильской антииранской операции.
В ходе ночного обмена ударами США и Иран решили продемонстрировать силу и решимость на фоне очевидного отсутствия прогресса на переговорном треке, говорит научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Алексей Юрк. Так они, по словам эксперта, пытаются добиться уступок от противоположной стороны, но ограниченный характер ударов вряд ли поможет добиться желаемого результата. По мнению эксперта, речь может идти о разовых акциях, но он предупредил о риске неконтролируемого сползания в эскалацию из-за возможных непредвиденных обстоятельств. Теоретически США и Иран могут достичь мирного соглашения, но оно, скорее всего, может стать необязательным к исполнению меморандумом с возможно максимально выхолощенными формулировками, чтобы дать возможность сторонам заявить о своей победе, допустил Юрк: «Но даже достижение подобного результата на фоне отсутствия доверия между Тегераном и Вашингтоном требует серьезных дипломатических усилий, что необязательно может быть гарантировано».
Новый виток насилия на Ближнем Востоке был изначально предсказуем, а переговорный процесс не отменяет подготовку сторон к возобновлению войны, заметил главный редактор сайта «Иран-1979» иранист Исмагил Гибадуллин. Но на этот раз, продолжает эксперт, никто не торопится возобновить боевые действия и стороны лишь поочередно и «аккуратно» обмениваются ударами, как в шахматной партии. «Так Иран и США прощупывают и ищут слабые стороны друг друга, демонстрируя готовность подкрепить политическую волю немедленным силовым ответом, но не нанести максимальный ущерб. Теоретически это можно назвать «пристрелкой» перед возобновлением войны и одним из продуманных администрацией Трампа способов подтолкнуть Тегеран к сделке», – полагает иранист.
Очевидно, у США и Израиля нет согласованной позиции на Ближнем Востоке, но это не означает, что они не координируют свои наступательные действия в отношении Ирана, отмечает Гибадуллин. Он обратил внимание, что Исламская Республика в эскалации заставляет противников действовать осторожнее, так как цена ошибки растет с каждым разом. «Полагаю, иранцы готовятся к возобновлению войны, поскольку они не видят ни одного устраивающего всех варианта сделки. Текущие предложения не дают никаких гарантий безопасности Ирана. Поэтому я не верю в перспективу заключения соглашения на данном этапе. К тому же иранские власти предварительным соглашением не желают делать подарок администрации Трампа перед промежуточными выборами», – уверен эксперт.
Ближневосточная эскалация обусловлена упрямством премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в его субъективном подходе к политике безопасности в регионе, считает иранист Анастасия Кислицына. Израиль за счет своего лобби втягивает США в новые авантюры, используя импульсивность Трампа для своей выгоды, говорит эксперт. Она обратила внимание, что израильтяне за время перемирия неоднократно провоцировали США и Иран во время военной операции израильской армии на территории Ливана против дружественного к Исламской Республике движения «Хезболла».