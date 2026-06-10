Axios: Иран и США провели непрямые переговоры через посредников Катара
Иран и США провели непрямые переговоры в Дохе при посредничестве Катара. Об этом сообщил журналист Axios Барак Равид в соцсети Х. Переговоры велись в течение последних двух дней.
Сообщается, что катарская сторона пыталась организовать трехстороннюю встречу для прямого обсуждения оставшихся разногласий между Ираном и США. Однако иранская сторона отказалась от такого формата переговоров.
10 июня Axios также писал, что США рассчитывают, что удары по Ирану не помешают заключить соглашение с Тегераном. По данным издания, администрация президента США Дональда Трампа рассматривает нанесенные 9 июня удары как «пропорциональные и точечные» действия, которые должны были усилить позиции Вашингтона на переговорах, но не закрыть путь к возможной сделке.
«Сделка все еще остается на столе. Но президент готов заставить Иран заплатить цену, если он продолжит затягивать время и уклоняться от ответа», – заявил американский чиновник.