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Axios: Иран и США провели непрямые переговоры через посредников Катара

Ведомости

Иран и США провели непрямые переговоры в Дохе при посредничестве Катара. Об этом сообщил журналист Axios Барак Равид в соцсети Х. Переговоры велись в течение последних двух дней.

Сообщается, что катарская сторона пыталась организовать трехстороннюю встречу для прямого обсуждения оставшихся разногласий между Ираном и США. Однако иранская сторона отказалась от такого формата переговоров.

10 июня Axios также писал, что США рассчитывают, что удары по Ирану не помешают заключить соглашение с Тегераном. По данным издания, администрация президента США Дональда Трампа рассматривает нанесенные 9 июня удары как «пропорциональные и точечные» действия, которые должны были усилить позиции Вашингтона на переговорах, но не закрыть путь к возможной сделке.

Трамп: Иран долго тянул со сделкой и заплатит за это

Политика / Международные новости

«Сделка все еще остается на столе. Но президент готов заставить Иран заплатить цену, если он продолжит затягивать время и уклоняться от ответа», – заявил американский чиновник.

The New York Times писала 9 июня, что вертолет Apache рухнул недалеко от Ормузского пролива. Позже США атаковали Иран. 10 июня Mehr сообщило, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) сбил американский беспилотник MQ-9 Reaper над иранским городом Джам на юге республики.

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