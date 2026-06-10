Axios: Иран и США провели непрямые переговоры через посредников Катара

10 июня Axios также писал, что США рассчитывают, что удары по Ирану не помешают заключить соглашение с Тегераном. По данным издания, администрация президента США Дональда Трампа рассматривает нанесенные 9 июня удары как «пропорциональные и точечные» действия, которые должны были усилить позиции Вашингтона на переговорах, но не закрыть путь к возможной сделке.