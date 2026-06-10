Axios: США считают, что удары по Ирану не сорвут переговоры о сделке
США рассчитывают, что удары по Ирану не помешают заключить соглашение с Тегераном. Об этом сообщил Axios со ссылкой на американских чиновников.
По данным издания, администрация президента США Дональда Трампа рассматривает нанесенные 9 июня удары как «пропорциональные и точечные» действия, которые должны были усилить позиции Вашингтона на переговорах, но не закрыть путь к возможной сделке.
Как сообщил Axios высокопоставленный американский чиновник, целью ударов было восстановление рычагов давления на Иран после затянувшегося ожидания ответа Тегерана на последнее предложение США. При этом Белый дом стремился избежать жертв и не сорвать переговорный процесс.
По словам двух американских чиновников, в Вашингтоне надеются, что удары подтолкнут Иран к более активной реакции на предложения Трампа. Одновременно посредники из Катара продолжают консультации с иранской стороной, пытаясь вернуть переговоры в конструктивное русло. «Сделка все еще остается на столе. Но президент готов заставить Иран заплатить цену, если он продолжит затягивать время и уклоняться от ответа», – заявил американский чиновник.
По информации издания, Белый дом неоднократно предупреждал Тегеран, что время на принятие решения истекает. Однако ответ на предложения США так и не был получен, что вызвало растущее раздражение Трампа. Несмотря на это, американские власти продолжают рассчитывать на возможность достижения соглашения.
CNN сообщал, что с конца марта Трамп как минимум 37 раз заявлял о близости соглашения между Вашингтоном и Тегераном. В основу оценки телеканала легли заявления Трампа, в которых он утверждал, что соглашение с Ираном находится на завершающей стадии либо что иранская сторона заинтересована в его скорейшем заключении. По данным CNN, подобные высказывания регулярно звучат с 23 марта. Последнее из них было сделано 8 июня, когда Трамп заявил, что Вашингтон и Тегеран «заключат сделку в ближайшие две недели».
10 июня Трамп заявил, что Иран слишком долго тянул с заключением выгодной для себя сделки. Ему придется расплачиваться за это.