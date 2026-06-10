Axios: США считают, что удары по Ирану не сорвут переговоры о сделке

CNN сообщал, что с конца марта Трамп как минимум 37 раз заявлял о близости соглашения между Вашингтоном и Тегераном. В основу оценки телеканала легли заявления Трампа, в которых он утверждал, что соглашение с Ираном находится на завершающей стадии либо что иранская сторона заинтересована в его скорейшем заключении. По данным CNN, подобные высказывания регулярно звучат с 23 марта. Последнее из них было сделано 8 июня, когда Трамп заявил, что Вашингтон и Тегеран «заключат сделку в ближайшие две недели».