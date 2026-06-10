Трамп: Иран долго тянул со сделкой и заплатит за это
Иран слишком долго тянул с заключением выгодной для себя сделки. Ему придется расплачиваться за это, заявил президент США Дональд Трамп в соцсети TruthSocial.
«Иран только говорит, но ничего не делает. Ближневосточный агрессор мертв», – заявил Трамп.
По словам Трампа, вооруженные силы Ирана находятся «в полном и абсолютном упадке». От многих из них, как и от их военно-морского флота и военно-воздушных сил, уже ничего не осталось, утверждает американский лидер.
CNN сообщал, что с конца марта Трамп как минимум 37 раз заявлял о близости соглашения между Вашингтоном и Тегераном. В основу оценки телеканала легли заявления Трампа, в которых он утверждал, что соглашение с Ираном находится на завершающей стадии либо что иранская сторона заинтересована в его скорейшем заключении. По данным CNN, подобные высказывания регулярно звучат с 23 марта. Последнее из них было сделано 8 июня, когда Трамп заявил, что Вашингтон и Тегеран «заключат сделку в ближайшие две недели».