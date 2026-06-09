CNN: уже 37 заявлений о скорой сделке с Ираном прозвучали от Трампа
Президент США Дональд Трамп с конца марта не менее 37 раз заявлял о близости соглашения между Вашингтоном и Тегераном. Об этом сообщил телеканал CNN, проанализировав публичные выступления американского лидера, его публикации в социальных сетях и комментарии для СМИ.
Оценка телеканала основана на заявлениях Трампа, в которых он утверждал, что соглашение с Ираном находится на завершающей стадии либо что иранская сторона заинтересована в его скорейшем заключении. По данным CNN, подобные высказывания регулярно звучат с 23 марта. Последнее из них было сделано 8 июня, когда президент США заявил, что Вашингтон и Тегеран «заключат сделку в ближайшие две недели».
Авторы материала обращают внимание, что, несмотря на многочисленные заявления о скором достижении договоренностей, соглашение между сторонами до сих пор не заключено. В связи с этим CNN выдвигает несколько возможных объяснений подобной риторики. По мнению телеканала, президент США либо переоценивает перспективы переговоров, либо стремится успокоить финансовые рынки, либо рассчитывает, что постоянные заявления помогут приблизить заключение сделки.
Трамп, выступая по телевидению в поддержку сенатора от Южной Каролины Линдси Грэма 9 июня, заявил, что США в ближайшие две недели объявят о «полной победе» над Ираном. По словам главы Белого дома, сейчас ведутся переговоры и иранцы «хотят заключить очень выгодную сделку». Американский лидер отметил, что «они готовы отдать нам все, кроме ядерного оружия».
8 июня в интервью газете Financial Times Трамп допустил возможность проведения военной операции путем высадки американского спецназа на территорию Ирана, если переговоры между Вашингтоном и Тегераном не приведут к результату. По словам американского президента, у Соединенных Штатов есть два варианта действий в случае провала переговорного процесса – либо американские военные снова войдут на территорию Ирана и закончат вооруженный конфликт, либо сохранят блокаду Тегерана.