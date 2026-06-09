Трамп: США и Иран заключат сделку в течение двух недель
США в ближайшие две недели объявят о «полной победе» над Ираном. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, выступая по телевидению в поддержку сенатора от Южной Каролины Линдси Грэма, его слова приводит CNN.
«Я думаю, что мы выигрываем эту битву, но по-настоящему вы одержите победу в ближайшие две недели, когда мы объявим о полной победе. Это будет полная победа, она наступит очень скоро, и цены на нефть рухнут», – сказал Трамп.
По словам главы Белого дома, сейчас ведутся переговоры и иранцы «хотят заключить очень выгодную сделку». Трамп отметил, что «они готовы отдать нам все, кроме ядерного оружия».
8 июня на фоне возобновления ударов Израиля по Ливану и ответных ударов Ирана по еврейскому государству Трамп несколько раз призывал стороны к немедленному прекращению боевых действий и возвращению за стол переговоров. Axios со ссылкой на источники писал, что глава Белого дома попросил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху воздержаться от ответных действий против Ирана, поскольку Вашингтон рассчитывает на достижение соглашения с Тегераном. Тегеран и Западный Иерусалим заявили о прекращении атак, но предупредили друг друга о неизбежном возмездии в случае их возобновления. В беседе с Financial Times Трамп подчеркнул, что Нетаньяху придется принять любое соглашение между Ираном и США. Во время интервью телеканалу NBC News он также упомянул возможность нанесения новых ударов по Ирану, если местные власти откажутся от сделки с Вашингтоном, в том числе по передаче ему обогащенного урана.