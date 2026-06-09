Трамп: США и Иран заключат сделку в течение двух недель

8 июня на фоне возобновления ударов Израиля по Ливану и ответных ударов Ирана по еврейскому государству Трамп несколько раз призывал стороны к немедленному прекращению боевых действий и возвращению за стол переговоров. Axios со ссылкой на источники писал, что глава Белого дома попросил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху воздержаться от ответных действий против Ирана, поскольку Вашингтон рассчитывает на достижение соглашения с Тегераном. Тегеран и Западный Иерусалим заявили о прекращении атак, но предупредили друг друга о неизбежном возмездии в случае их возобновления. В беседе с Financial Times Трамп подчеркнул, что Нетаньяху придется принять любое соглашение между Ираном и США. Во время интервью телеканалу NBC News он также упомянул возможность нанесения новых ударов по Ирану, если местные власти откажутся от сделки с Вашингтоном, в том числе по передаче ему обогащенного урана.