Уклонится ли Дональд Трамп от возобновления войны с Ираном

Уклонится ли Дональд Трамп от возобновления войны с ИраномИзраиль протестировал иранские красные линии в Ливане
Ввиду возобновления ударов Израиля по Ливану (израильские власти заявили о нанесении удара по позициям радикального движения «Хезболла»), а также ответных ударов Ирана по Израилю президент США Дональд Трамп 8 июня несколько раз призывал стороны к немедленному прекращению боевых действий и возвращению за стол переговоров. В этот же день Тегеран и Западный Иерусалим заявили о прекращении взаимных ударов, но предупредили друг друга о неизбежном возмездии в случае их возобновления. Иранцы предложили прекратить огонь и обязались не наносить удары по Израилю, если тот не будет бить по ним и Ливану. Израиль отказался от иранского требования распространить режим прекращения огня на Ливан. При этом незадолго до этого в разговоре с журналистами Financial Times Трамп подчеркнул, что премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху придется принять любое соглашение между Ираном и США. В ходе очередного интервью телеканалу NBC News он также упомянул возможность нанесения новых ударов по Ирану, если местные власти откажутся от сделки с Вашингтоном, в том числе по передаче ему обогащенного урана.
«Обе стороны, Израиль и Иран, хотят немедленного прекращения огня. Финальные переговоры по миру продолжаются и сталкиваются с незнанием и тупостью. Блокада (Ормузского пролива со стороны американцев. – «Ведомости») полностью остается в силе до достижения финальной сделки. Все должно пройти быстро», – написал Трамп в своей соцсети Truth Social. Военное присутствие США в регионе сохраняется практически на том же уровне, как это было во время активной фазы участия американцев в бомбежках Ирана в конце февраля – начале марта. Согласно открытым данным, включая оценку газеты The New York Times, в регионе тогда было сосредоточено 50 000 американских солдат – предположительно, на 10 000 больше, чем было до конфликта.
К вечеру 8 июня Израиль нанес удар по сектору Газа, а также продолжил наземную операцию на юге Ливана. Одновременно с этим, иранское новостное агентство Mehr сообщило о закрытии воздушного пространства в западной части страны и отмене всех гражданских авиарейсов. В свою очередь, премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, страна которого является одним из основных посредников между США и Ираном, призвал «все стороны» конфликта проявить сдержанность.
Израиль явно попытался прощупать иранские красные линии в Ливане, но не резко, а следуя «тактике салями», т. е. нанес ограниченный удар, атаковав пару зданий в пригороде Бейрута Дахии, объяснил логику действий Западного Иерусалима старший научный сотрудник Центра стратегий и технологий Юрий Лямин. Но, по словам эксперта, в Иране сделали выводы из своих ошибок в предыдущие годы и сразу нанесли ответный удар, как и обещали. «Ответ на ограниченную израильскую атаку – иранская атака тоже была ограниченной, но достаточно заметной и серьезной. Причем пуски баллистических ракет средней дальности осуществлялись с нескольких ракетных баз в разных частях страны, что демонстрирует их готовность к боевым действиям. Теперь мяч на стороне Израиля и США», – сказал Лямин.
Новому этапу эскалации предшествовали почти два месяца попыток сохранения режима прекращения огня, достигнутого в начале апреля. За это время были зафиксированы как ответные, так и превентивные удары со стороны всех основных участников войны на Ближнем Востоке. Одним из наиболее знаковых изменений стало утверждение при поддержке четырех однопартийцев Трампа – республиканцев в палате представителей 4 июня резолюции, ограничивающей его военные полномочия в Иране. Пока этот документ не имеет юридической силы, так как он не принят сенатом. Но даже если и это произойдет, то Трамп сможет наложить вето. В то же самое время рост недовольства среди его союзников становится более очевидным, а общенациональный рейтинг по агрегатору Real Clear Politics продолжает снижаться, находясь к началу июня на 40,2%. А конкретно военные действия против Ирана, по тем же данным, поддерживают 38,2%, хотя в начале марта количество сторонников ударов составляло 44,1%. На этом фоне Трамп попытался несколько ужесточить риторику в отношении Нетаньяху. Источники издания Axios 2 июня утверждали, что в ходе очередного телефонного звонка он кричал на израильского коллегу. «Ты чертов псих <...> Ты бы был в тюрьме, если бы не я <...> Я спасаю твой зад», – якобы сказал Трамп.
Новое обострение между Ираном и Израилем дает повод Трампу усилить давление на Тегеран, говорит старший научный сотрудник ИСКРАНа Павел Кошкин. По мнению эксперта, нынешняя ситуация вынуждает Трампа отказаться от мира и идти на эскалацию. «Теперь американскому президенту балансировать будет сложнее», – подчеркнул Кошкин. Он объяснил, что происходящее показывает серьезную ограниченность возможностей Трампа влиять как на ход конфликта в целом, так и лично на Нетаньяху.
США готовы к возобновлению боевых действий, но всеми силами хотят избежать этого, считает научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Алексей Юрк. Эксперт видит затягивание переговорного процесса как наиболее вероятный выбор администрации Трампа на нынешнем этапе конфликта. Конкретно же выволочка Нетаньяху носит больше ритуальный характер, потому что продолжение войны против Ирана чужими руками выгодно США в долгосрочной перспективе. «Если говорить про возможные условия для уже третьего втягивания США в вооруженный конфликт с Ираном, можно предположить два таких обстоятельства. Первое – это неспособность Израиля справиться с иранскими ударами и нанести стране неприемлемый ущерб. В этом случае под угрозой окажется реноме США как главного союзника Израиля. Второе – это ухудшение внутриполитической обстановки в самом Иране. Здесь следует помнить о том, что американская блокада все же оказывает весьма негативное влияние на иранскую экономику, в особенности на фоне разрушений, вызванных недавней войной», – резюмировал Юрк.