Уклонится ли Дональд Трамп от возобновления войны с Ираном

Новому этапу эскалации предшествовали почти два месяца попыток сохранения режима прекращения огня, достигнутого в начале апреля. За это время были зафиксированы как ответные, так и превентивные удары со стороны всех основных участников войны на Ближнем Востоке. Одним из наиболее знаковых изменений стало утверждение при поддержке четырех однопартийцев Трампа – республиканцев в палате представителей 4 июня резолюции, ограничивающей его военные полномочия в Иране. Пока этот документ не имеет юридической силы, так как он не принят сенатом. Но даже если и это произойдет, то Трамп сможет наложить вето. В то же самое время рост недовольства среди его союзников становится более очевидным, а общенациональный рейтинг по агрегатору Real Clear Politics продолжает снижаться, находясь к началу июня на 40,2%. А конкретно военные действия против Ирана, по тем же данным, поддерживают 38,2%, хотя в начале марта количество сторонников ударов составляло 44,1%. На этом фоне Трамп попытался несколько ужесточить риторику в отношении Нетаньяху. Источники издания Axios 2 июня утверждали, что в ходе очередного телефонного звонка он кричал на израильского коллегу. «Ты чертов псих <...> Ты бы был в тюрьме, если бы не я <...> Я спасаю твой зад», – якобы сказал Трамп.