Ближний Восток рискует погрузиться в новую войну

Ближний Восток рискует погрузиться в новую войнуСША и Иран обменялись ударами по гражданским и военным объектам
На фоне затяжных мирных переговоров иранских и американских переговорных групп США и Иран обвинили друг друга в срыве перемирия. Стороны вместо дипломатических методов по-прежнему предпочитают использовать силовые инструменты давления. Режим прекращения огня в зоне Персидского залива, объявленный в начале апреля США и Ираном, находится под угрозой срыва. Корпус стражей исламской революции (КСИР) в ночь на 3 июня одновременно атаковал международный аэропорт в Кувейте, американский нефтяной танкер «Паная» в районе Ормузского пролива, штаб-квартиру Пятого флота военно-морских сил США в Бахрейне, а также авиабазу неназванной страны, сообщила пресс-служба КСИР. По словам иранских военных, эти удары произошли в ответ на американские воздушные налеты по иранскому нефтеналивному судну, а также на инфраструктуру управления беспилотниками в районе Горук и на острове Кешм двумя днями ранее.
Вскоре МИД Исламской Республики ответственность за агрессивные действия американцев в отношении Ирана возложило в том числе на соседние арабские страны. Тегеран пригрозил использовать против них все возможные средства для предотвращения оттуда угроз, в том числе за счет воздушных ударов «по источникам и базам агрессии».
Внешнеполитическое ведомство Кувейта позже подтвердило факт воздушного налета Ирана на аэропорт. В результате этой атаки погиб один человек, сооружение получило серьезное повреждение, а авиакомпания Kuwait Airways приостановила все полеты.
В свою очередь центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило о провале иранского воздушного наступления. По их данным, американские ПВО сбили все выпущенные Ираном ракеты и беспилотники, нацеленные на Кувейт. Армии США и Бахрейна совместными силами также успешно перехватили три иранские ракеты в небе над Манамой. В целях самообороны американские военные нанесли удар по иранскому военному наземному пункту управления на острове Кешм, добавили представители Пентагона. Кроме того, они отчитались о предотвращении попыток иранского нефтяного танкера M/T Lexie, шедшего под флагом Ботсваны, проникнуть на иранский остров Харг после ракетного удара США по машинному отделению судна.
Новая региональная эскалация произошла на фоне продолжающихся мирных переговоров между США и Ираном. Хотя 25 мая стороны объявили о согласовании большей части спорных вопросов потенциальной мирной сделки, менее чем через неделю Тегеран пригрозил выйти из диалога с американцами, если Израиль не прекратит боевые действия против проиранской шиитской группировки «Хезболла» в Ливане. По этой причине иранская переговорная группа прекратила обмен сообщениями с американской стороной, писало агентство Tasnim со ссылкой на источники. Правда, американский президент Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social опроверг эти сообщения. А в эфире телеканала ABC 2 июня он заверил, что соглашение о бессрочном перемирии с Ираном может быть достигнуто в ближайшие семь дней.
Вооруженные провокации в регионе происходят с конца мая. Иран за счет военных инструментов пытается убедить США пойти на компромисс в переговорах, полагает старший научный сотрудник Центра стратегий и технологий Юрий Лямин. Сдержанность и готовность идти на уступки нынешняя американская администрация воспринимает как проявления слабости, после чего они еще сильнее оказывают давление на оппонента, заметил эксперт. Поэтому, продолжает он, Тегеран сегодня старается отвечать на любые американские провокации, чтобы добиться от них хотя бы временного перемирия. «Таким образом иранские власти демонстрируют готовность к возобновлению полномасштабных боевых действий. Эта стратегия на грани фола, но она на данном этапе единственно возможная для потенциального мирного соглашения», – добавил эксперт.
Иран по-прежнему настроен на прекращение вооруженного противостояния с США, уверен младший научный сотрудник Центра изучения Ближнего Востока, Кавказа и Центральной Азии НИУ ВШЭ Илья Васькин. Но из-за непредсказуемости администрации Трампа, недостаточного количества времени для переговоров реальных стимулов для заключения соглашения у Тегерана с каждым разом остается все меньше, говорит эксперт: «Не исключаю, что иранские воздушные атаки стали разовыми ответными акциями на американские провокации. Реальный потенциал для стабилизации на Ближнем Востоке возникнет лишь после окончания президентского срока Трампа».
По словам Лямина, с начала перемирия в апреле иранская армия в целом смогла восстановить свой довоенный боевой потенциал. «Ставка иранцев на хорошо развитую подземную инфраструктуру полностью себя оправдала, она позволяет им сохранить в целости наиболее важные для войны вооружения и технику от ударов с воздуха», – констатирует военный эксперт.
Иранские военные после бомбардировок объектов США и их союзников продемонстрировали восстановление своего боевого потенциала за время перемирия, соглашается гендиректор Центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров. С точки зрения иранских властей, Тегеран сейчас занимает выигрышную позицию, поэтому нельзя исключать развития конфликта, предупредил эксперт: «США сейчас в крайне уязвимом положении: американский военный зонтик больше не может обеспечить безопасность ближневосточных монархий, а скорее несет угрозу их стабильности. А арабские союзники оказывают давление на Вашингтон с целью открытия Ормузского пролива. Поэтому за счет военных провокаций против иранцев Трамп пытается форсировать заключение сделки на своих условиях, на что пойти иранцы не готовы. Сложилась патовая ситуация».