Ближний Восток рискует погрузиться в новую войну

Новая региональная эскалация произошла на фоне продолжающихся мирных переговоров между США и Ираном. Хотя 25 мая стороны объявили о согласовании большей части спорных вопросов потенциальной мирной сделки, менее чем через неделю Тегеран пригрозил выйти из диалога с американцами, если Израиль не прекратит боевые действия против проиранской шиитской группировки «Хезболла» в Ливане. По этой причине иранская переговорная группа прекратила обмен сообщениями с американской стороной, писало агентство Tasnim со ссылкой на источники. Правда, американский президент Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social опроверг эти сообщения. А в эфире телеканала ABC 2 июня он заверил, что соглашение о бессрочном перемирии с Ираном может быть достигнуто в ближайшие семь дней.