ОЭСР оценила влияние конфликта на Ближнем Востоке на мировую экономику

Первый сценарий соответствует ситуации, в которой войну на Ближнем Востоке получится оперативно урегулировать. В таком случае производство и торговля энергоносителями в странах Персидского залива постепенно вернутся к доконфликтному уровню начиная с III квартала 2026 г. Тогда темпы роста мирового ВВП замедлятся с 3,4% в 2025 г. до 2,8% в 2026 г., а затем ускорятся до 3,1% в 2027 г. Годовая инфляция потребительских цен в странах G20 вырастет до 4,0% в 2026 г. с 3,4% в 2025 г., а затем снизится до 3,1% в 2027 г. по мере ослабления ценового давления на энергоносители и достижения пика ценового давления на продукты питания. В рамках первого сценария рост ВВП России, который в 2025 г., по данным ОЭСР, составил 1%, в 2026 г. будет ниже – 0,5%, а в 2027 г. – 0,8%.