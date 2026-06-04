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Главная / Экономика /

ОЭСР оценила влияние конфликта на Ближнем Востоке на мировую экономику

В пессимистичном сценарии рост глобального ВВП замедлится до 2,1%
Ульяна Сморчкова
Hakan Akgun / ANADOLU / AFP
Hakan Akgun / ANADOLU / AFP

Конфликт на Ближнем Востоке стал доминирующей силой, определяющей глобальные экономические перспективы, а также сильно повлиял на цены на энергоносители и другие ключевые сельскохозяйственные и промышленные ресурсы, говорится в новом отчете Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Учитывая «неопределенность» в развитии ситуации вокруг войны с Ираном, ОЭСР выделяет два основных сценария. В зависимости от скорости разрешения конфликта мировая экономика будет развиваться по-разному.

Первый сценарий соответствует ситуации, в которой войну на Ближнем Востоке получится оперативно урегулировать. В таком случае производство и торговля энергоносителями в странах Персидского залива постепенно вернутся к доконфликтному уровню начиная с III квартала 2026 г. Тогда темпы роста мирового ВВП замедлятся с 3,4% в 2025 г. до 2,8% в 2026 г., а затем ускорятся до 3,1% в 2027 г. Годовая инфляция потребительских цен в странах G20 вырастет до 4,0% в 2026 г. с 3,4% в 2025 г., а затем снизится до 3,1% в 2027 г. по мере ослабления ценового давления на энергоносители и достижения пика ценового давления на продукты питания. В рамках первого сценария рост ВВП России, который в 2025 г., по данным ОЭСР, составил 1%, в 2026 г. будет ниже – 0,5%, а в 2027 г. – 0,8%.

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