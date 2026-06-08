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Трамп пригрозил оставить Нетаньяху одного против Ирана

Ведомости

Президент США Дональд Трамп может оставить премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху одного в конфликте с Ираном при новых атаках. Об этом заявил сам американский лидер телеканалу N12.

«Я сказал ему: Биби, ты должен быть очень осторожен в своих действиях, потому что очень скоро можешь остаться один на один против Ирана», – подчеркнул Трамп.

Он отметил, что уже пять стран-посредников между США и Ираном просили оказать давление на Нетаньяху. Трамп напомнил, что иранская сторона первой пообещала не наносить удары по Израилю. По его словам, США все еще привержены сделке с исламской республикой.

8 июня Нетаньяху заявил, что Израиль прекращает удары по территории Ирана. При этом он отметил, что борьба против Ирана и ливанского движения «Хезболла» еще не закончена.

Заявления прозвучали на фоне наиболее мощных ударов за последние месяцы, которыми обменялись Израиль и Иран. Трамп призвал стороны немедленно прекратить «стрельбу», позже заявив, что Израиль и Иран стремятся к немедленному прекращению огня. Тегеран после этого также заявлял о приостановке ударов.

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