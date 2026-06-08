Нетаньяху объявил о прекращении авиаударов по Ирану

8 июня Ynet писал, что премьер-министр Израиля согласился на просьбу президента США Дональда Трампа и отдал приказ о приостановке израильских ударов по Ирану. В этот день Израиль и Иран обменялись наиболее мощными ударами за последние месяцы. Трамп призвал стороны немедленно прекратить «стрельбу», позже заявив, что Израиль и Иран стремятся к немедленному прекращению огня. Тегеран после этого также заявлял о приостановке ударов.