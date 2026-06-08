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Нетаньяху объявил о прекращении авиаударов по Ирану

Ведомости

Израиль прекращает удары по территории Ирана. Об этом заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, передает The Times of Israel.

«На настоящий момент огонь прекратился, потому что после наших ударов по террористическому режиму в Тегеране они перестали атаковать нас. <...> Если Иран совершит ошибку и атакует Израиль снова, то Израиль даст неистовый ответ», – сказал он в видеообращении.

По словам Нетаньяху, борьба против Ирана и ливанского движения «Хезболла» еще не закончена.

8 июня Ynet писал, что премьер-министр Израиля согласился на просьбу президента США Дональда Трампа и отдал приказ о приостановке израильских ударов по Ирану. В этот день Израиль и Иран обменялись наиболее мощными ударами за последние месяцы. Трамп призвал стороны немедленно прекратить «стрельбу», позже заявив, что Израиль и Иран стремятся к немедленному прекращению огня. Тегеран после этого также заявлял о приостановке ударов.

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