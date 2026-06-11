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Пентагон заявил о подготовке мощных ударов по ключевым объектам Ирана

Ведомости

Американские военные в ночь на 11 июня могут нанести новые мощные удары по Ирану, целью которых станет ключевая инфраструктура Исламской Республики. Об этом сообщил министр войны Пит Хегсет.

«Атака, которую мы проведем сегодня или завтра, будет мощной», – заявил глава Пентагона.

По его словам, США намерены атаковать «основные объекты» на территории Ирана. Хегсет подчеркнул, что удары призваны усилить позиции Вашингтона на переговорах и подтолкнуть Тегеран к заключению соглашения с США.

Министр также заявил, что Центральное командование США продолжает оказывать давление на Иран и не позволит стране получить ядерное оружие. Кроме того, Вашингтон намерен обеспечить свободу судоходства в Ормузском проливе и сохранить блокаду иранских портов.

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Хегсет отметил, что у Ирана остается выбор между переговорами и дальнейшей эскалацией. По его словам, в случае отказа от сделки Тегеран столкнется с новыми ударами по объектам, представляющим интерес для американских военных.

Позднее Центральное командование США заявило в соцсети Х, что американская армия по указу президента США Дональда Трампа начала наносить дополнительные удары по целям в Иране.

10 июня Axios также писал, что США рассчитывают, что удары по Ирану не помешают заключить соглашение с Тегераном. По данным издания, администрация президента США Дональда Трампа рассматривает нанесенные 9 июня удары как «пропорциональные и точечные» действия, которые должны были усилить позиции Вашингтона на переговорах, но не закрыть путь к возможной сделке.

«Сделка все еще остается на столе. Но президент готов заставить Иран заплатить цену, если он продолжит затягивать время и уклоняться от ответа», – заявил американский чиновник.

The New York Times писала 9 июня, что вертолет Apache рухнул недалеко от Ормузского пролива. Позже США атаковали Иран. 10 июня Mehr сообщило, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) сбил американский беспилотник MQ-9 Reaper над иранским городом Джам на юге республики.

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