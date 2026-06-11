Что известно о новом витке эскалации между США и Ираном

Телеканал CNN подсчитал, что с конца марта Трамп не менее 37 раз говорил о близости сделки между Вашингтоном и Тегераном. Последнее подобное заявление прозвучало 8 июня, когда он выразил уверенность, что соглашение может быть достигнуто «в ближайшие две недели».