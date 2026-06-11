Что известно о новом витке эскалации между США и Ираном

Что известно о новом витке эскалации между США и ИраномСтороны обменялись ударами после того, как был сбит американский вертолет
После уничтожения американского военного вертолета над Ормузским проливом ситуация на Ближнем Востоке вновь обострилась. США нанесли серию ударов по объектам в Иране, а Тегеран атаковал американские военные цели в регионе и вновь объявил о закрытии Ормузского пролива. «Ведомости» собрали главное о новом витке эскалации конфликта на Ближнем Востоке.
Сбитый Apache
Вечером 9 июня президент США Дональд Трамп сообщил, что иранские силы сбили американский вертолет AH-64 Apache во время патрулирования в районе Ормузского пролива. Экипаж удалось эвакуировать, но Трамп пообещал ответить на действия Тегерана «жестким ударом».
После этого США начали наносить удары по территории Ирана. Как сообщило Центральное командование США (CENTCOM), высокоточным оружием были поражены системы ПВО, радиолокационные станции и пункты управления, расположенные вблизи Ормузского пролива.
10 июня журналист Axios Барак Равид сообщил, что Иран нанес удары по американским базам в Бахрейне, Кувейте и Иордании. По его данным, для атак использовались как минимум четыре баллистические ракеты и несколько беспилотников.
Позднее агентство Mehr сообщило, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) уничтожил американский беспилотник MQ-9 Reaper над городом Джам на юге Ирана.
Заявления Вашингтона и Тегерана
На фоне эскалации 10 июня Трамп заявил, что Иран слишком долго откладывал заключение выгодного для себя соглашения с США и теперь будет расплачиваться за это. По словам американского президента, вооруженные силы Исламской Республики находятся «в полном и абсолютном упадке».
Телеканал CNN подсчитал, что с конца марта Трамп не менее 37 раз говорил о близости сделки между Вашингтоном и Тегераном. Последнее подобное заявление прозвучало 8 июня, когда он выразил уверенность, что соглашение может быть достигнуто «в ближайшие две недели».
При этом Axios со ссылкой на американских чиновников писал, что Вашингтон рассматривает удары по Ирану как ограниченные и пропорциональные меры, которые должны усилить переговорные позиции США, а не сорвать дипломатический процесс.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи, в свою очередь, предупредил, что республика ответит на любые действия США. «Наши сильные вооруженные силы ни одну атаку не оставят без ответа. Покиньте наш регион, если хотите быть в безопасности», – написал министр в соцсети X.
Ситуация вокруг Ормузского пролива
На фоне нового витка конфликта телеканал Al Jazeera сообщил, что Иран перекрыл Ормузский пролив и пригрозил обстреливать любые суда, которые попытаются пройти через него. Позднее появились сообщения об ударах по двум судам, которые, по версии Тегерана, пытались самовольно пересечь пролив. Иранские власти заявили, что будут рассматривать любое приближение к водному коридору как сотрудничество с противником.
В то же время CENTCOM опровергло информацию о полной блокировке пролива. Американские военные заявили, что коммерческое судоходство через Ормуз продолжается. «Коммерческие суда продолжают проходить в Ормузском проливе и из него сегодня вечером», – сообщили в командовании.
11 июня генсек ООН Антониу Гутерриш предупредил, что любые ограничения судоходства в Ормузском проливе могут иметь долгосрочные последствия для мировой экономики. По его словам, сильнее всего пострадают развивающиеся страны. Гутерриш призвал стороны прекратить огонь и восстановить свободу навигации.
Новые удары
В ночь на 11 июня CENTCOM объявило о дополнительных ударах по нескольким объектам на территории Ирана. В командовании заявили, что действия США стали ответом на продолжающуюся агрессию со стороны Тегерана и носят характер самообороны.
Агентство Tasnim утром 11 июня со ссылкой на КСИР сообщило о новом ракетном ударе Ирана. По данным агентства, были атакованы американские истребители F-35, F-15 и F-16, а также объекты армии США на авиабазе Аль-Азрак в Иордании. Для атаки, как утверждается, использовались 12 баллистических ракет.