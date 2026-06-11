Иран закрыл Ормузский пролив

7 июня Fars писало со ссылкой на члена парламентского комитета по планированию и бюджету Мохсена Зангане, что с каждого судна, пересекающего Ормузский пролив, Иран взимает от $1,5 млн до 2 млн. 5 июня посол Исламской Республики в Москве Казем Джалали на полях ПМЭФа заявлял, что Россия как дружественная Ирану страна может пользоваться особым режимом прохода через Ормузский пролив.