Иран закрыл Ормузский пролив
Высшее военное командование Ирана объявило о закрытии Ормузского пролива. Решение принято в ответ на последние атаки США на Иран, пишет Al Jazeera.
Корпус стражей исламской революции также заявил, что атаковал два судна, которые пытались пересечь пролив.
7 июня Fars писало со ссылкой на члена парламентского комитета по планированию и бюджету Мохсена Зангане, что с каждого судна, пересекающего Ормузский пролив, Иран взимает от $1,5 млн до 2 млн. 5 июня посол Исламской Республики в Москве Казем Джалали на полях ПМЭФа заявлял, что Россия как дружественная Ирану страна может пользоваться особым режимом прохода через Ормузский пролив.
9 июня The New York Times писала, что американский вертолет Apache рухнул недалеко от Ормузского пролива.
Впоследствии США атаковали Иран. 10 июня Mehr проинформировало, что КСИР сбил американский беспилотник MQ-9 Reaper над иранским городом Джам на юге республики.
Утром 11 июня Иран ударил 12 баллистическими ракетами по американским истребителям F35, F15 и F16, а также объектам армии США на авиабазе Аль-Азрак в Иордании, сообщил Tasnim.