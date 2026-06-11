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Иран закрыл Ормузский пролив

Ведомости

Высшее военное командование Ирана объявило о закрытии Ормузского пролива. Решение принято в ответ на последние атаки США на Иран, пишет Al Jazeera.

Корпус стражей исламской революции также заявил, что атаковал два судна, которые пытались пересечь пролив.

7 июня Fars писало со ссылкой на члена парламентского комитета по планированию и бюджету Мохсена Зангане, что с каждого судна, пересекающего Ормузский пролив, Иран взимает от $1,5 млн до 2 млн. 5 июня посол Исламской Республики в Москве Казем Джалали на полях ПМЭФа заявлял, что Россия как дружественная Ирану страна может пользоваться особым режимом прохода через Ормузский пролив.

Ормузский пролив: история и роль в мировой торговле энергоносителями

Бизнес / Транспорт

9 июня The New York Times писала, что американский вертолет Apache рухнул недалеко от Ормузского пролива.

Впоследствии США атаковали Иран. 10 июня Mehr проинформировало, что КСИР сбил американский беспилотник MQ-9 Reaper над иранским городом Джам на юге республики.

Утром 11 июня Иран ударил 12 баллистическими ракетами по американским истребителям F35, F15 и F16, а также объектам армии США на авиабазе Аль-Азрак в Иордании, сообщил Tasnim.

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