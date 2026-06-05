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Посол Ирана заявил об особом режиме прохода судов РФ через Ормузский пролив

Ведомости

Россия как дружественная Ирану страна может пользоваться особым режимом прохода через Ормузский пролив. Об этом ТАСС на полях ПМЭФа заявил посол исламской республики в Москве Казем Джалали.

«Несомненно, для дружественных нам стран мы применяем особый режим прохода судов», – сказал дипломат.

Тема Ирана 4 июня также прозвучала на встрече президента РФ Владимира Путина с руководителями международных информационных агентств. По словам главы государства, иранский народ доказал, что «его интересы должны учитываться при разрешении кризисов подобного рода».

1 июня заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков также заявлял, что Россия готова содействовать достижению возможных договоренностей между США и Ираном. По его словам, сторонам важно избежать дальнейшей эскалации.

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