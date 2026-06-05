Посол Ирана заявил об особом режиме прохода судов РФ через Ормузский пролив
«Несомненно, для дружественных нам стран мы применяем особый режим прохода судов», – сказал дипломат.
Тема Ирана 4 июня также прозвучала на встрече президента РФ Владимира Путина с руководителями международных информационных агентств. По словам главы государства, иранский народ доказал, что «его интересы должны учитываться при разрешении кризисов подобного рода».
1 июня заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков также заявлял, что Россия готова содействовать достижению возможных договоренностей между США и Ираном. По его словам, сторонам важно избежать дальнейшей эскалации.