В США сейчас нет деления на «партию мира» и «партию войны» – те же демократы, призывая Трампа свернуть боевые действия против Ирана, выступают за большую поддержку Украины, говорит главный научный сотрудник ИСКРАНа Владимир Васильев. Результаты голосования по резолюции нужно воспринимать как признак намечающегося раскола среди республиканцев и сигнал, что они могут потерять палату представителей, хотя и «синей волны» – т. е. разгромной победы демократов – ждать не приходится. Контроль над палатой может быть решен большинством в 5–10 голосов, что является сигналом для Трампа о возможной его утрате со всеми вытекающими последствиями. Потеря республиканцами нижней палаты конгресса не сулит ничего хорошего для России, так как, вернув себе большинство, демократы сконцентрируются на дальнейшей поддержке Киева, вернувшись к политике времен экс-президента Джо Байдена. Украинское руководство, продолжает Васильев, этому только радо – в Киеве всерьез намерены «продержаться» до промежуточных выборов осенью и продолжить свою провокационную политику, резюмирует эксперт.