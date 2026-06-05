Как конгресс США пытается ограничить Дональда Трампа в Иране

Как конгресс США пытается ограничить Дональда Трампа в ИранеПри этом требуя оказать больше помощи Украине
Палата представителей конгресса США приняла резолюцию, предлагающую президенту США Дональду Трампу прекратить те боевые действия против Ирана, которые ведутся без одобрения конгресса. Резолюцию инициировали находящиеся в оппозиции демократы, которые встретили принятие документа аплодисментами – за резолюцию проголосовало 215 конгрессменов, против – 208. Помимо демократов, резолюцию поддержали четыре республиканца – Томас Мэсси, Брайан Фицпатрик, Том Барретт и Уоррен Дэвидсон.
Теперь резолюция отправится на одобрение в сенат. Как пишет издание The Hill, даже в случае одобрения сенатом Трамп сможет оспорить правомочность резолюции и наложить на нее вето, для преодоления которого необходимо 2/3 голосов в палатах, набрать их инициаторы резолюции не смогут.
The Hill сообщает, что основной причиной для такого отношения в палате к войне с Ираном стали ее экономические последствия – боевые действия привели к перебоям в мировой торговле, что, в свою очередь, повысило цены на основные товары внутреннего потребления в США, включая бензин. По данным Американской автомобильной ассоциации, несмотря на некоторое понижение цен в последнее время, средняя цена за галлон топлива на 3 июня составила $4,26 при $3,14 в 2025 г.
Этим, а также другими экономическими проблемами не преминули воспользоваться демократы, чтобы ослабить позиции Трампа. Демократы заявили, что Трамп нарушил два обещания, которые давал при вступлении в президентскую должность, – избегать вооруженных конфликтов и снизить расходы рабочего класса. «Безрассудная и дорогостоящая война, которую выбрал Дональд Трамп, обошлась обычным американцам в сотни, если не в тысячи долларов дороже в виде увеличения расходов», – заявил лидер демократического меньшинства в палате представителей Хаким Джеффрис.
Сам Дональд Трамп в преддверии голосования по резолюции 3 июня заявил, что переговоры о прекращении боевых действий с Ираном идут «очень хорошо» и могут завершиться уже в выходные. «В теории они довольно близки к подписанию документа, мы на самом деле очень хорошо с ними ладим», – подчеркнул президент США.
Помимо резолюции о войне в Иране палата представителей конгресса одобрила и законопроект, ужесточающий санкции против России. Согласно ему, санкции США против российского нефтяного сектора будут ужесточены – будет введен запрет на поставки любых нефтепродуктов, произведенных из российского сырья. В отношении товаров из России будут введены пошлины размером в 500%, а помощь Украине будет увеличена. Поддержка Киева незначительна – предлагается внести в оборонный бюджет США положение о выделении Украине по $300 млн в 2026 и 2027 гг. Этот законопроект удалось провести через палату представителей в обход ее спикера, республиканца Майка Джонсона. За резолюцию по России и Украине проголосовали 218 конгрессменов, 204 – против. Резолюцию поддержали все демократы и шесть республиканцев
В США сейчас нет деления на «партию мира» и «партию войны» – те же демократы, призывая Трампа свернуть боевые действия против Ирана, выступают за большую поддержку Украины, говорит главный научный сотрудник ИСКРАНа Владимир Васильев. Результаты голосования по резолюции нужно воспринимать как признак намечающегося раскола среди республиканцев и сигнал, что они могут потерять палату представителей, хотя и «синей волны» – т. е. разгромной победы демократов – ждать не приходится. Контроль над палатой может быть решен большинством в 5–10 голосов, что является сигналом для Трампа о возможной его утрате со всеми вытекающими последствиями. Потеря республиканцами нижней палаты конгресса не сулит ничего хорошего для России, так как, вернув себе большинство, демократы сконцентрируются на дальнейшей поддержке Киева, вернувшись к политике времен экс-президента Джо Байдена. Украинское руководство, продолжает Васильев, этому только радо – в Киеве всерьез намерены «продержаться» до промежуточных выборов осенью и продолжить свою провокационную политику, резюмирует эксперт.
Голосование в палате представителей о запрете на продолжение иранской войны – символическая победа противников Трампа, говорит американист Павел Кошкин. В реальности эта мера не сможет ограничить полномочия Трампа, так как не имеет юридически обязательного характера без согласия сената. Но даже если такое согласие будет, то Трамп может просто ветировать документ, а преодолеть президентское вето практически невозможно. Сам факт того, что конгрессмены одобрили эту резолюцию с четвертого раза, свидетельствует о растущем расколе в лагере республиканцев вокруг политики Трампа. «Впрочем, пока президенту удается латать эти дыры». Но чем больше будет затягиваться конфликт с Тегераном, тем больше этих трещин будет появляться», – сказал Кошкин.