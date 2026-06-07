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Иран взимает до $2 млн за проход каждого судна через Ормузский пролив

Для российских кораблей действует льготный режим
Ведомости

С каждого судна, пересекающего Ормузский пролив, Иран взимает от $1,5 млн до 2 млн, пишет агентство Fars со ссылкой на члена парламентского комитета по планированию и бюджету Мохсена Зангане.

В мае заместитель спикера парламента Али Никзад анонсировал разработку 12-статейного плана по управлению проливом. Как сообщает агентство, для реализации этой инициативы уже создан специальный орган, который работает под надзором высшего совета национальной безопасности. Собранные средства поступают в государственную казну.

Экономический эксперт Мансур Заранеджад оценил максимальный потенциальный годовой доход от сборов примерно в $7,5 млрд, назвав эту сумму «не очень большой». Главное, по его словам, – это стратегическое положение пролива. Любые перебои в его работе нанесут сокрушительный удар по мировым энергетическим рынкам, цепочкам поставок и глобальной экономике. Это дает Ирану мощный рычаг влияния на любых переговорах.

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Политика / Международные новости

По оценкам Международного энергетического агентства (МЭА), полное закрытие Ормузского пролива приведет к исчезновению с мирового рынка около 80% проходящей через него нефти – 16 млн баррелей в сутки, что составляет 20% мирового предложения. В этом случае цены на нефть взлетят, а транспортные расходы, страховые премии и цены на товары по всему миру столкнутся с беспрецедентным шоком.

Посол Исламской Республики в Москве Казем Джалали на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что благодаря дружественным отношениям с Тегераном российские суда могут пользоваться льготным порядком прохождения через Ормузский пролив.

Ормузский пролив – узкий морской проход между Оманским заливом и Персидским заливом, через который в обычное время проходит около 20% мировых поставок нефти и значительная доля сжиженного природного газа (СПГ). Его фактическая блокировка с конца февраля 2026 г. после начала американо-израильских ударов по Ирану привела к кризису на рынке.

Мировые запасы нефти сокращаются с рекордной скоростью, рынок столкнулся с острым дефицитом (МЭА оценивает его в 1,78 млн б/с). Это вызвало резкий скачок цен: 1 июня Brent дорожала до $97,4 за баррель (+6,9%), позднее котировки стабилизировались около $95–96. Наиболее уязвимы рынки бензина, дизеля и авиакеросина, цены на которые выросли сильнее, чем на нефть.

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