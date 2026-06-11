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КСИР ударил ракетами по истребителям и авиабазе США в Иордании

Ведомости

Утром 11 июня Иран ударил 12 баллистическими ракетами по американским истребителям F35, F15 и F16. Были также атакованы объекты армии США на авиабазе Аль-Азрак в Иордании, сообщает Tasnim со ссылкой на Корпус стражей исламской революции (КСИР).

КСИР утверждает, что объекты в Аль-Азраке уничтожены, как и «большое количество истребителей».

10 июня журналист Axios Барак Равид сообщил, что Иран и США провели непрямые переговоры в Дохе при посредничестве Катара. Катарская сторона пыталась организовать трехстороннюю встречу для прямого обсуждения оставшихся разногласий между Ираном и США, но Тегеран отказался от такого формата переговоров.

The New York Times сообщала 9 июня, что американский вертолет Apache рухнул недалеко от Ормузского пролива. Позже США атаковали Иран. 10 июня Mehr сообщило, что КСИР сбил американский беспилотник MQ-9 Reaper над иранским городом Джам на юге республики.

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