КСИР ударил ракетами по истребителям и авиабазе США в Иордании
Утром 11 июня Иран ударил 12 баллистическими ракетами по американским истребителям F35, F15 и F16. Были также атакованы объекты армии США на авиабазе Аль-Азрак в Иордании, сообщает Tasnim со ссылкой на Корпус стражей исламской революции (КСИР).
КСИР утверждает, что объекты в Аль-Азраке уничтожены, как и «большое количество истребителей».
10 июня журналист Axios Барак Равид сообщил, что Иран и США провели непрямые переговоры в Дохе при посредничестве Катара. Катарская сторона пыталась организовать трехстороннюю встречу для прямого обсуждения оставшихся разногласий между Ираном и США, но Тегеран отказался от такого формата переговоров.