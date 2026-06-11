КСИР ударил ракетами по истребителям и авиабазе США в Иордании

10 июня журналист Axios Барак Равид сообщил, что Иран и США провели непрямые переговоры в Дохе при посредничестве Катара. Катарская сторона пыталась организовать трехстороннюю встречу для прямого обсуждения оставшихся разногласий между Ираном и США, но Тегеран отказался от такого формата переговоров.