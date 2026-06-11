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Военные США заявили, что суда продолжают следовать через Ормуз

Ведомости

Коммерческие суда продолжают проходить через Ормузский пролив, несмотря на заявления Ирана о его закрытии. Об этом сообщило Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) в соцсети X.

«Коммерческие суда продолжают движение через Ормузский пролив в обоих направлениях сегодня вечером», – говорится в сообщении командования.

В CENTCOM также пояснили, что ни одно американское судно в районе пролива не подверглось атакам.

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11 июня иранское военное командование объявило о закрытии Ормузского пролива в ответ на удары США по территории республики. По данным Al Jazeera, Корпус стражей исламской революции также утверждал, что атаковал два судна, пытавшихся пересечь пролив.

Эскалация вокруг стратегически важного морского маршрута продолжается на фоне роста напряженности между Вашингтоном и Тегераном. 9 июня The New York Times сообщила о крушении американского вертолета Apache недалеко от Ормузского пролива. После этого США объявили о начале ударов по Ирану в ответ на сбитый вертолет.

Утром 11 июня агентство Tasnim сообщило, что Иран нанес удар 12 баллистическими ракетами по американским истребителям F-35, F-15 и F-16, а также по объектам армии США на авиабазе Аль-Азрак в Иордании.

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