Военные США заявили, что суда продолжают следовать через Ормуз

Эскалация вокруг стратегически важного морского маршрута продолжается на фоне роста напряженности между Вашингтоном и Тегераном. 9 июня The New York Times сообщила о крушении американского вертолета Apache недалеко от Ормузского пролива. После этого США объявили о начале ударов по Ирану в ответ на сбитый вертолет.