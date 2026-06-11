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Трамп отменил запланированные удары по Ирану

Политик пообещал скоро объявить время и место подписания мирной сделки
Ведомости

Президент США Дональд Трамп сообщил об отмене запланированных ударов по Ирану. По его словам, решение принято после того, как переговорный процесс с Тегераном вышел на уровень высшего руководства исламской республики и получил необходимое одобрение. Об этом он написал в Truth Social.

Он также отметил, что обсуждения и окончательные положения будущих договоренностей получили согласование всех сторон, участвующих в процессе. При этом глава Белого дома подчеркнул, что морская блокада Ирана сохраняется в полном объеме до завершения сделки. По его словам, ограничения будут действовать вплоть до подписания соответствующих договоренностей.

Трамп добавил, что информация о времени и месте подписания соглашения будет обнародована в ближайшее время.

11 июня Трамп в социальной сети Truth Social заявил, что Соединенные Штаты готовы захватить остров Харк и все объекты нефтяной инфраструктуры Ирана. По словам Трампа, значительная часть военного потенциала Ирана, включая военно-морские и военно-воздушные силы, системы ПВО и радиолокационного контроля, сильно ослаблена. Американский лидер также пригрозил, что в перспективе США могут установить контроль над рядом объектов нефтяной инфраструктуры Ирана, включая остров Харк. По его словам, подобный подход Вашингтон ранее применял в отношении Венесуэлы.

CNN: военные предупредили Трампа о высоких потерях при захвате острова Харк

Политика / Международные новости

Организация Объединенных Наций (ООН) выступила против заявлений президента США о возможном захвате иранского острова и установлении контроля над нефтяной инфраструктурой страны. Комментируя высказывания американского лидера, в секретариате ООН подчеркнули, что подобное развитие событий не соответствует подходу организации к урегулированию международных кризисов. Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик отметил, что ситуация должна решаться дипломатическим путем.

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