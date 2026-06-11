CNN: военные предупредили Трампа о высоких потерях при захвате острова Харк

Источники также отмечают, что в Пентагоне и Белом доме подобный сценарий рассматривался как крайняя мера, способная изменить ситуацию в конфликте. Именно поэтому вариант захвата острова Харк оценивался как возможный «эндшпиль» и не входил в число первоочередных решений.