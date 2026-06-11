CNN: военные предупредили Трампа о высоких потерях при захвате острова Харк
Американские военные предупредили президента США Дональда Трампа о серьезных рисках возможной операции по захвату иранского острова Харк. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.
По данным телеканала, план операции разрабатывался на протяжении нескольких месяцев. Однако его реализация откладывалась из-за высокой вероятности значительных потерь среди американских военнослужащих. Как утверждают собеседники CNN, военные сообщили Трампу, что для установления контроля над островом может потребоваться масштабная наземная операция с привлечением значительных сил.
Источники также отмечают, что в Пентагоне и Белом доме подобный сценарий рассматривался как крайняя мера, способная изменить ситуацию в конфликте. Именно поэтому вариант захвата острова Харк оценивался как возможный «эндшпиль» и не входил в число первоочередных решений.
Трамп в социальной сети Truth Social заявил, что Соединенные Штаты готовы захватить остров Харк и все объекты нефтяной инфраструктуры Ирана. По словам Трампа, значительная часть военного потенциала Ирана, включая военно-морские и военно-воздушные силы, системы ПВО и радиолокационного контроля, сильно ослаблена.
Американский лидер также заявил, что в перспективе США могут установить контроль над рядом объектов нефтяной инфраструктуры Ирана, включая остров Харк. По его словам, подобный подход Вашингтон ранее применял в отношении Венесуэлы.