ООН осудила США за угрозы взять под контроль иранский остров Харк
Организация Объединенных Наций (ООН) выступила против заявлений президента США Дональда Трампа о возможном захвате иранского острова Харк и установлении контроля над нефтяной инфраструктурой страны. Об этом сообщил представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, передает «РИА Новости».
Комментируя высказывания американского лидера, в секретариате ООН подчеркнули, что подобное развитие событий не соответствует подходу организации к урегулированию международных кризисов. Дюжаррик отметил, что ситуация должна решаться дипломатическим путем.
11 июня Трамп в социальной сети Truth Social заявил, что Соединенные Штаты готовы захватить остров Харк и все объекты нефтяной инфраструктуры Ирана. По словам Трампа, значительная часть военного потенциала Ирана, включая военно-морские и военно-воздушные силы, системы ПВО и радиолокационного контроля, сильно ослаблена. Американский лидер также заявил, что в перспективе США могут установить контроль над рядом объектов нефтяной инфраструктуры Ирана, включая остров Харк. По его словам, подобный подход Вашингтон ранее применял в отношении Венесуэлы.
CNN со ссылкой на источники написал, что американские военные предупредили президента США о серьезных рисках возможной операции по захвату иранского острова. По данным телеканала, план операции разрабатывался на протяжении нескольких месяцев. Однако его реализация откладывалась из-за высокой вероятности значительных потерь среди американских военнослужащих. Как утверждают собеседники CNN, военные сообщили Трампу, что для установления контроля над островом может потребоваться масштабная наземная операция с привлечением значительных сил.
Источники также отмечают, что в Пентагоне и Белом доме подобный сценарий рассматривался как крайняя мера, способная изменить ситуацию в конфликте. Именно поэтому вариант захвата острова Харк оценивался как возможный «эндшпиль» и не входил в число первоочередных решений.