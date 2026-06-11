Fars: Иран не согласовал текст мирного соглашения с США

11 июня Трамп объявил, что переговорный процесс с Тегераном вышел на уровень высшего руководства исламской республики и получил необходимое одобрение. По его словам, обсуждения и окончательные положения будущих договоренностей получили согласование всех сторон, участвующих в процессе. В связи с этим он отменил запланированных ударов по Ирану.