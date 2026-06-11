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Fars: Иран не согласовал текст мирного соглашения с США

Ведомости

Иранская сторона не согласовала текст мирного соглашения с Вашингтоном. Об этом сообщило иранское агентство Fars со ссылкой на источник, близкий к команде переговорщиков от Тегерана.

«Ни один текст для предварительного меморандума с США не был утвержден», – говорится в сообщении.

Как позже уточнил собеседник агентства, две недели назад проект соглашения был практически завершен и «ожидал только окончательного утверждения» в Тегеране и Вашингтоне. После этого президент США Дональд Трамп, как утверждается, потребовал добавить несколько новых деталей.

«В ответ Иран заявил, что не будет рассматривать этот новый текст и фактически не дал ответа США», – указывается в сообщении.

11 июня Трамп объявил, что переговорный процесс с Тегераном вышел на уровень высшего руководства исламской республики и получил необходимое одобрение. По его словам, обсуждения и окончательные положения будущих договоренностей получили согласование всех сторон, участвующих в процессе. В связи с этим он отменил запланированных ударов по Ирану.

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