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Главная / Политика /

Трамп: соглашение с Ираном может быть подписано уже на выходных

Ведомости

Президент США Дональд Трамп анонсировал подписание мирной сделки с Ираном на выходных 13-14 июня. Об этом он объявил на выступлении в Белом доме.

«Может быть скоро, очень скоро, возможно, на выходных в Европе [состоится подписание мирного соглашения с Ираном]. Я не смогу там быть, но Джей Ди [Вэнс] будет там, вице-президент, и некоторые люди», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

11 июня Трамп объявил, что обсуждения и окончательные положения будущих договоренностей получили согласование всех сторон, участвующих в мирных переговорах. В связи с этим он отменил нанесение запланированных ударов по Ирану.

Иранское агентство Fars со ссылкой на источник в переговорной группе от Ирана сообщило, что Тегеран не согласовал текст мирного соглашения с Вашингтоном.

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