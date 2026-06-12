Трамп: соглашение с Ираном может быть подписано уже на выходных

«Может быть скоро, очень скоро, возможно, на выходных в Европе [состоится подписание мирного соглашения с Ираном]. Я не смогу там быть, но Джей Ди [Вэнс] будет там, вице-президент, и некоторые люди», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).