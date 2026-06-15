Трамп объявил о возобновлении судоходства в Ормузском проливе

Трамп объявил о возобновлении судоходства в Ормузском проливеИран согласится на бесплатный проход судов
Началось движение судов через Ормузский пролив. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.
Американский лидер написал, что многие суда загружены нефтью. Они двигаются по южному «шоссе», которое совершенно безопасно. Трамп также отметил, что есть и другие маршруты движения.
Агентство Fars со ссылкой на осведомленный источник сообщило, что Иран согласится на бесплатный проход судов через Ормузский пролив в течение 60 дней в рамках готовящегося меморандума с США. По его данным, в последние часы переговоров в текст документа были внесены изменения, касающиеся статуса Ормузского пролива и порядка его использования.
В частности, в меморандуме закреплено, что будущее управление навигационными услугами в проливе будет определяться Ираном и Оманом. Источник утверждает, что Вашингтон фактически признал право Тегерана взимать плату за проход судов через Ормузский пролив. Согласно проекту соглашения, исключение будет действовать лишь в течение 60 дней после вступления договоренностей в силу, когда суда смогут проходить без дополнительных сборов.
15 июня президент США Дональд Трамп заявил о завершении согласования сделки по мирному урегулированию с Ираном. В своем посте в Truth Social он распорядился полностью открыть Ормузский пролив для свободного судоходства и одновременно снять морскую блокаду США. Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф сообщил, что стороны объявили о «немедленном и окончательном прекращении военных операций», а подписание документа состоится в Швейцарии 19 июня.