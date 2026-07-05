В Тегеране провели коллективную молитву по Али Хаменеи

Траурная церемония прошла утром 5 июля в недостроенном религиозном центре Мосала, возведение которого началось в 1990 г. Во внутреннем дворе мечети, где мужчины и женщины были разделены, собрались тысячи человек. Церемония началась с коллективной молитвы – «гробового намаза» – у гроба покойного. После этого собравшиеся, несмотря на давку, распевали шиитские ритуальные песнопения и скандировали политические лозунги. Многие пришли на мероприятие с детьми.