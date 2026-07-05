В Тегеране провели коллективную молитву по Али Хаменеи

В Тегеране провели коллективную молитву по Али ХаменеиВ толпе находились депутаты иранского парламента, а также посол Ирана в Москве Казем Джалали
В Тегеране провели коллективную молитву по верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи, погибшего 28 февраля, передает корреспондент «Ведомостей».
Траурная церемония прошла утром 5 июля в недостроенном религиозном центре Мосала, возведение которого началось в 1990 г. Во внутреннем дворе мечети, где мужчины и женщины были разделены, собрались тысячи человек. Церемония началась с коллективной молитвы – «гробового намаза» – у гроба покойного. После этого собравшиеся, несмотря на давку, распевали шиитские ритуальные песнопения и скандировали политические лозунги. Многие пришли на мероприятие с детьми.
Они оплакивали покойного аятоллу, выкрикивая антиизраильские и антиамериканские лозунги. В руках у участников были плакаты с портретами Хаменеи, красные флаги с белыми надписями, а также баннеры с призывами, в том числе против президента США Дональда Трампа.
Как выяснил корреспондент «Ведомостей», в толпе находились депутаты иранского парламента, а также посол Ирана в Москве Казем Джалали.
Похороны Хаменеи начались в Тегеране 4 июля и завершатся 9 июля в городе Мешхед, где он будет захоронен.
Попрощаться с Хаменеи приехали зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, пакистанский премьер Шахбаз Шариф, глава кабмина Армении Никол Пашинян, чиновники и дипломаты из Китая, Бангладеш, Индии, а также прилетевший из Афганистана глава талибского МИДа Амир Хан Муттаки.
Али Хаменеи погиб 28 февраля в результате совместных ударов США и Израиля по Тегерану. Первоначально похороны планировалось провести в марте, но власти Ирана перенесли мероприятие из-за большого количества желающих проститься с ним.