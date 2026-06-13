Похороны Али Хаменеи пройдут с 4 по 9 июля
Похороны бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи начнутся в Тегеране 4 июля и завершатся 9 июля в городе Мешхед, где он будет захоронен. Об этом сообщает Reuters.
Траурные мероприятия пройдут также в столице Тегеране и священных городах Кум и Мешхед.
Военная операция США и Израиля против Ирана началась 28 февраля. В первый день конфликта в своей резиденции были убиты Хаменеи и ряд высокопоставленных военных чиновников республики. Пост верховного лидера занял его сын Моджтаба Хаменеи.
Моджтаба был ранен во время атаки на резиденцию верховного лидера в первый день войны. По данным Тегерана, он получил травмы колена и спины, однако сейчас полностью восстановился и продолжает участвовать в решении государственных вопросов, включая переговоры и вопросы безопасности.