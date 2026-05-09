В Иране впервые рассказали о ранениях верховного лидера Моджтабы Хаменеи
Тегеран раскрыл новые подробности о состоянии здоровья Моджтабы Хаменеи. Об этом сообщает Al Araby. Заявление было сделано иранским чиновником Мохаджером Хоссейни на фоне продолжающихся споров о статусе и степени вовлеченности Хаменеи в политические и военные вопросы.
В видеозаписи, показанной иранскими СМИ, Хоссейни сообщил, что Моджтаба Хаменеи получил ранения 28 февраля, в первый день войны с США и Израилем. Дом верховного лидера подвергся атаке, в результате чего погибли его жена Захра Хаддад Адель и шурин Месба Худа Багери Кани.
По словам Хоссейни, взрывная волна задела Хаменеи, он упал на землю и получил травмы колена и спины, а также небольшую рану за ухом. Иранский чиновник подчеркнул, что травма спины уже зажила, а колено полностью восстановится в ближайшее время. Он также опроверг информацию о ранении в лоб, уточнив, что речь идет лишь о небольшом следе за ухом, который скрыт тюрбаном. Хоссейни заверил, что сейчас верховный лидер Ирана находится в полном здравии.
Глава бюро по международным связям Фонда иранского лидерства Мохсен Коми также подтвердил, что Моджтаба Хаменеи здоров и продолжает следить за государственными делами, включая переговорные протоколы и ведение войны. Американские разведки, по данным CNN, считают, что Хаменеи играет ключевую роль в выработке стратегии Ирана и участвует в переговорах с США, несмотря на отсутствие публичных выступлений после атаки.
В апреле The New York Times со ссылкой на источники писала, что верховный лидер Ирана перенес несколько хирургических вмешательств на ноге и руке, а также пострадал от ожогов лица. В связи с этим, а также ради безопасности Хаменеи отказался от записи видеообращений и публичных заявлений, чтобы не демонстрировать возможную слабость.
Отец Моджтабы Хаменеи Али Хаменеи погиб 28 февраля, в день начала военной операции Израиля и США против Ирана.