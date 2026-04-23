NYT узнала, почему Моджтаба Хаменеи не записывает видеообращения
Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи перенес несколько операций на ноге и руке и получил ожоги лица. Теперь он не записывает видеообращения и не делает публичных заявлений, чтобы не выглядеть слабым, а также из соображений безопасности, сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.
По данным издания, Хаменеи должны установить протез. Из-за ожогов верховному лидеру Ирана сложно говорить, поэтому ему могут быть необходимы дополнительные медицинские процедуры. Как пишет NYT, в его лечении лично участвуют президент Масуд Пезешкиан, который ранее был кардиохирургом, и глава минздрава страны.
Газета отмечает, что высокопоставленные иранские чиновники стараются не контактировать напрямую с Хаменеи. Они боятся, что Израиль может отследить их перемещения и ударить по верховному лидеру. Чиновники подчеркнули, что Хаменеи сохраняет ясный ум и остается вовлеченным в ситуацию в республике.
11 апреля Reuters сообщал, что Моджтаба Хаменеи до сих пор восстанавливается после серьезных травм лица и ног, полученных во время авиаудара, который в начале войны унес жизнь его отца. С момента авиаудара 28 февраля, в первый день войны, и последующего назначения Хаменеи преемником отца 8 марта не было опубликовано ни одной его фотографии, видеозаписи или аудиозаписи. Первое его обращение к нации зачитывал диктор.