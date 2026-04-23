Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,06+0,98%AVAN678+0,44%MSTT103-0,19%IMOEX2 773,41+0,43%RTSI1 167,48+0,65%RGBI120,8+0,04%RGBITR786,02+0,07%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

NYT узнала, почему Моджтаба Хаменеи не записывает видеообращения

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи перенес несколько операций на ноге и руке и получил ожоги лица. Теперь он не записывает видеообращения и не делает публичных заявлений, чтобы не выглядеть слабым, а также из соображений безопасности, сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.

По данным издания, Хаменеи должны установить протез. Из-за ожогов верховному лидеру Ирана сложно говорить, поэтому ему могут быть необходимы дополнительные медицинские процедуры. Как пишет NYT, в его лечении лично участвуют президент Масуд Пезешкиан, который ранее был кардиохирургом, и глава минздрава страны.

Газета отмечает, что высокопоставленные иранские чиновники стараются не контактировать напрямую с Хаменеи. Они боятся, что Израиль может отследить их перемещения и ударить по верховному лидеру. Чиновники подчеркнули, что Хаменеи сохраняет ясный ум и остается вовлеченным в ситуацию в республике.

11 апреля Reuters сообщал, что Моджтаба Хаменеи до сих пор восстанавливается после серьезных травм лица и ног, полученных во время авиаудара, который в начале войны унес жизнь его отца. С момента авиаудара 28 февраля, в первый день войны, и последующего назначения Хаменеи преемником отца 8 марта не было опубликовано ни одной его фотографии, видеозаписи или аудиозаписи. Первое его обращение к нации зачитывал диктор.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь