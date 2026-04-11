Reuters: Хаменеи получил тяжелые и обезображивающие раны
Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи до сих пор восстанавливается после серьезных травм лица и ног, полученных во время авиаудара, который в начале войны унес жизнь его отца. Как сообщает Reuters со ссылкой на три источника, близких к его окружению, лицо 56-летнего Хаменеи было обезображено при атаке на комплекс в центре Тегерана, а одна или обе ноги получили значительные повреждения.
По словам собеседников агентства, несмотря на тяжесть травм, Хаменеи сохраняет острый ум и участвует в совещаниях с высокопоставленными чиновниками по аудиосвязи. Он вовлечен в принятие ключевых решений, касающихся войны и переговоров с Вашингтоном.
С момента авиаудара 28 февраля, в первый день войны, и последующего назначения Хаменеи преемником отца 8 марта, не было опубликовано ни одной его фотографии, видеозаписи или аудиозаписи. Иранская миссия при ООН не ответила на запросы Reuters о степени его ранений и причинах отсутствия на публике. В иранском гостелеведущем после назначения Хаменеи описали термином «джанбаз», который используется для тяжелораненых на войне.
Данные о травмах совпадают с заявлением министра обороны США Пита Хегсета от 13 марта о том, что Хаменеи «ранен и, вероятно, обезображен». Источник, знакомый с американскими разведданными, сообщил Reuters, что, по оценкам, новый лидер потерял одну ногу. В ЦРУ и офисе израильского премьера комментарии не предоставили.
В иранском сегменте соцсетей на фоне перебоев с интернетом широко обсуждается отсутствие Хаменеи, распространяются теории заговора и мемы, включая изображение пустого стула под прожектором с надписью «Где Моджтаба?». Сторонники властей объясняют необходимость скрывать лидера угрозой авиаударов США и Израиля, которые уже уничтожили значительную часть руководства страны.