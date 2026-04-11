Reuters: Хаменеи получил тяжелые и обезображивающие раны

Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи до сих пор восстанавливается после серьезных травм лица и ног, полученных во время авиаудара, который в начале войны унес жизнь его отца. Как сообщает Reuters со ссылкой на три источника, близких к его окружению, лицо 56-летнего Хаменеи было обезображено при атаке на комплекс в центре Тегерана, а одна или обе ноги получили значительные повреждения.