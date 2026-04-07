The Times: верховный лидер Ирана Хаменеи может быть недееспособен
Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи недееспособен и не может управлять Исламской Республикой, сообщает The Times со ссылкой на дипломатическую записку, направленную союзникам США и Израиля в Персидском заливе на основе разведданных.
По данным издания, Хаменеи находится на лечении в священном городе Кум. В публикации отмечается, что он без сознания, его состояние оценивается как «тяжелое». В записке также сказано, что в Куме готовятся к строительству мавзолея, где будет погребено тело предыдущего верховного лидера Ирана Али Хаменеи.
При этом, судя по подготовке к строительству, мавзолей будет большим, что «позволяет предположить, что рядом с покойным верховным лидером могут быть похоронены и другие члены семьи – и, возможно, сам Моджтаба», пишет The Times.
30 марта президент США Дональд Трамп уже заявлял, что Моджтаба Хаменеи либо мертв, либо тяжело ранен. Новый верховный лидер не появлялся на публике после избрания 8 марта. 12 марта диктор зачитал его первое обращение к нации по государственному телевидению Ирана. Хаменеи тогда заявил, что Исламская Республика будет мстить США и Израилю.
Отец Моджтабы Хаменеи Али Хаменеи погиб 28 февраля, в день начала военной операции Израиля и США против Ирана.