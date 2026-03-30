Трамп заявил, что новый лидер Ирана мертв или тяжело ранен
Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи, сын погибшего аятоллы Али Хаменеи, либо мертв, либо тяжело ранен. Об этом президент США Дональд Трамп заявил Financial Times (FT).
«Сын либо мертв, либо в крайне тяжелом состоянии. Мы вообще ничего о нем не слышали», – сказал Трамп (цитата по «РИА Новости»).
22 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что убийства Вашингтоном лидеров Ирана повлекут за собой очень глубокие последствия. В Москве надеются, что нынешняя реальность не является нормой. 18 марта Песков, комментируя гибель секретаря Совбеза Исламской Республики Али Лариджани, заявил, что Россия осуждает убийства представителей руководства Ирана.