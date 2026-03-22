Песков: убийства лидеров Ирана будут иметь тяжелые последствия
Убийства Соединенными Штатами лидеров Ирана повлекут за собой очень глубокие последствия. Об этом заявил автору программы «Вести» Павлу Зарубину пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, в Москве надеются, что нынешняя реальность не является нормой.
«Это действительно реальность, в которой мы живем, но будем надеяться, что это не нормальность. И в любом случае это не нормальность, которая имеет и дальше будет иметь очень глубокие последствия. Это не может не оставаться без последствий», – подчеркнул Песков.
Представитель Кремля 18 марта, комментируя гибель секретаря Совбеза исламской республики Али Лариджани, заявил, что Россия осуждает убийства представителей руководства Ирана.
«Безусловно, мы решительно осуждаем действия, направленные на причинение вреда здоровью или тем более убийство и ликвидацию представителей руководства суверенного и независимого Ирана, а также и других стран», – пояснил представитель Кремля.
Президент России Владимир Путин в разговоре с иранским президентом Масудом Пезешкианом 6 марта заявил о неизменной позиции России, требующей немедленного прекращения боевых действий и отказа от силового решения ближневосточных проблем. Кроме того, он выразил соболезнования в связи с гибелью верховного лидера Ирана Али Хаменеи в результате американо-израильских ударов 28 февраля.