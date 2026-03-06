Президент Ирана проинформировал Путина о ходе войны с США и Израилем

Президент Ирана проинформировал Путина о ходе войны с США и ИзраилемТакже он выразил признательность России за солидарность с иранским народом
Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи с убийством верховного лидера Ирана Али Хаменеи в телефонном разговоре с президентом Исламской Республики Масудом Пезешкианом. Об этом сообщает Кремль.
Пезешкиан же выразил признательность за солидарность России с иранским народом, а также подробно проинформировал о развитии ситуации в ходе нынешней фазы конфликта с США и Израилем. Стороны условились, что контакты между РФ и Ираном будут продолжены.
Путин в рамках беседы подтвердил позицию России о необходимости немедленного прекращения боевых действий и отказа от силовых методов решения проблем на Ближнем Востоке. «В этой связи Владимир Путин отметил, что он находится в постоянном контакте с лидерами стран, входящих в состав Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива», – сказано в сообщении Кремля.
США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. В первый день боевых действий были убиты верховный лидер Ирана Али Хаменеи с семьей, секретарь Совета обороны адмирал Али Шамхани, министр обороны Азиз Насирзаде. В ответ Тегеран начал наносить удары по американским базам на Ближнем Востоке и территории Израиля.
5 марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что происходящее на Ближнем Востоке чревато колоссальными негативными последствиями для мировой стабильности, мировой экономики и «для всего того, что когда-то называлось глобализацией во имя процветания человечества». Лавров подчеркнул, что все, кто страдают от агрессии США и Израиля, являются стратегическими партнерами России.
В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что российская сторона не получала от Ирана обращений с просьбой об оказании помощи.
3 марта Песков заявил, что Путин прикладывает все усилия для снижения напряженности на Ближнем Востоке.