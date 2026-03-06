Президент Ирана проинформировал Путина о ходе войны с США и Израилем

5 марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что происходящее на Ближнем Востоке чревато колоссальными негативными последствиями для мировой стабильности, мировой экономики и «для всего того, что когда-то называлось глобализацией во имя процветания человечества». Лавров подчеркнул, что все, кто страдают от агрессии США и Израиля, являются стратегическими партнерами России.