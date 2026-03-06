Посол Ирана в РФ: мы не хотим целиться в мирных граждан
Тегеран не хочет нападать на государства Ближнего Востока и атакует только американские объекты на их территориях, заявил в интервью «Вестям» посол Ирана в России Казем Джалали.
«Мы не хотим целиться в обычных граждан. Наше дело только касается американцев», – сказал дипломат.
До этого Джалали также назвал смешными заявления США о намерении повлиять на выбор нового лидера в Иране. По его словам, в самой исламской республике подобные высказывания воспринимают как анекдот.
Дипломат отмечал, что США пытаются подчинить себе народ Ирана, который существует уже 3000 лет, тогда как сама американская государственность насчитывает около 250 лет.
Военная операция против Ирана началась 28 февраля, когда США и Израиль нанесли удары по территории страны. В первый день боевых действий погибли верховный лидер Али Хаменеи и члены его семьи, секретарь Совета обороны адмирал Али Шамхани и другие военные руководители. Тегеран в ответ атакует американские военные базы на Ближнем Востоке и объекты на территории Израиля.