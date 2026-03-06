Посол Ирана в РФ: мы не хотим целиться в мирных граждан

Военная операция против Ирана началась 28 февраля, когда США и Израиль нанесли удары по территории страны. В первый день боевых действий погибли верховный лидер Али Хаменеи и члены его семьи, секретарь Совета обороны адмирал Али Шамхани и другие военные руководители. Тегеран в ответ атакует американские военные базы на Ближнем Востоке и объекты на территории Израиля.