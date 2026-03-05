Газета
Песков: Иран не направлял России обращений с просьбой о помощи

Ведомости

Российская сторона не получала от Ирана обращений с просьбой об оказании помощи. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Наша последовательная позиция хорошо всем известна, и здесь нет никаких изменений», – добавил он.

Глава МИД России Сергей Лавров 3 марта призвал немедленно прекратить боевые действия на Ближнем Востоке. По его словам, первым и безусловным шагом должно стать прекращение любых действий, в результате которых гибнут гражданские лица. Министр привел в пример школу в Иране, где погибли более 150 девочек. Он также указал на ущерб гражданской инфраструктуре в других странах региона.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга 4 марта говорила, что действия США и Израиля на Ближнем Востоке нарушают нормы международного права и ведут к дальнейшей дестабилизации региона. Она отметила, что Россия самым решительным образом осудила очередную «опасную авантюру американо-израильского тандема против исламской республики», а также убийство главы иранского государства аятоллы Али Хаменеи.