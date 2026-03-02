Захарова: США и Израиль «творят произвол» на Ближнем Востоке

3 марта глава МИД России Сергей Лавров призвал немедленно прекратить боевые действия на Ближнем Востоке. По его словам, первым и безусловным шагом должно стать прекращение любых действий, в результате которых гибнут гражданские лица. Министр привел в пример школу в Иране, где погибли более 150 девочек. Он также указал на ущерб гражданской инфраструктуре в других странах региона.