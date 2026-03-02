Захарова: США и Израиль «творят произвол» на Ближнем Востоке
Действия США и Израиля на Ближнем Востоке нарушают нормы международного права и ведут к дальнейшей дестабилизации региона. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.
«Своими безответственными и безрассудными действиями Вашингтон и Тель-Авив, я позволю себе это выражение, творят произвол, грубо попирая нормы и принципы международного и гуманитарного права, все глубже погружая регион в пучину хаоса», – сказала дипломат.
По ее словам, международное сообщество обязано дать этому объективную и, что не менее важно, бескомпромиссную оценку. Захарова отметила, что Россия самым решительным образом осудила очередную «опасную авантюру американо-израильского тандема против исламской республики», а также убийство главы иранского государства аятоллы Али Хаменеи.
3 марта глава МИД России Сергей Лавров призвал немедленно прекратить боевые действия на Ближнем Востоке. По его словам, первым и безусловным шагом должно стать прекращение любых действий, в результате которых гибнут гражданские лица. Министр привел в пример школу в Иране, где погибли более 150 девочек. Он также указал на ущерб гражданской инфраструктуре в других странах региона.
Эскалация в регионе началась 28 февраля после начала военной операции США и Израиля против Ирана. В ответ Иран нанес ракетные и беспилотные удары по Израилю и тем странам Персидского залива, где размещены американские военные базы.