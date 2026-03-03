Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Лавров призвал немедленно прекратить боевые действия на Ближнем Востоке

Министр также заявил об отсутствии доказательств разработки Ираном ядерного оружия
Ведомости

На Ближнем Востоке нужно немедленно прекратить любые боевые действия, которые приводят к жертвам среди мирного населения. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Брунея.

По его словам, первым и безусловным шагом должно стать прекращение любых действий, в результате которых гибнут гражданские лица. Он привел в пример школу в Иране, где погибло более 150 девочек. Также министр отметил пострадавшую гражданскую инфраструктуру в других странах.

Лавров также отметил, что Москва не видела подтверждений разработки Ираном ядерного оружия, тогда как именно это называлось главным, если не единственным, обоснованием военной операции.

Трамп: США близки к завершению целей операции в Иране

Политика / Международные новости

Эскалация началась 28 февраля после начала операции США и Израиля против Ирана. Американский лидер Дональд Трамп заявлял, что цель действий – не допустить получения Тегераном ядерного оружия. В ответ Иран нанес ракетные и беспилотные удары по Израилю и по странам Персидского залива, где размещены американские базы.

По последним данным, число погибших в результате ударов США и Израиля по Ирану достигло 787, сообщил «Красный Полумесяц». Спасательные подразделения работают в усиленном режиме в 153 городах, занимаясь разбором завалов, эвакуацией пострадавших и оказанием медицинской помощи.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь