Лавров призвал немедленно прекратить боевые действия на Ближнем Востоке

По его словам, первым и безусловным шагом должно стать прекращение любых действий, в результате которых гибнут гражданские лица. Он привел в пример школу в Иране, где погибло более 150 девочек. Также министр отметил пострадавшую гражданскую инфраструктуру в других странах.