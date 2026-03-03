Лавров призвал немедленно прекратить боевые действия на Ближнем Востоке

Лавров призвал немедленно прекратить боевые действия на Ближнем ВостокеМинистр также заявил об отсутствии доказательств разработки Ираном ядерного оружия
На Ближнем Востоке нужно немедленно прекратить любые боевые действия, которые приводят к жертвам среди мирного населения. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Брунея.
По его словам, первым и безусловным шагом должно стать прекращение любых действий, в результате которых гибнут гражданские лица. Он привел в пример школу в Иране, где погибло более 150 девочек. Также министр отметил пострадавшую гражданскую инфраструктуру в других странах.
Лавров также отметил, что Москва не видела подтверждений разработки Ираном ядерного оружия, тогда как именно это называлось главным, если не единственным, обоснованием военной операции.
Эскалация началась 28 февраля после начала операции США и Израиля против Ирана. Американский лидер Дональд Трамп заявлял, что цель действий – не допустить получения Тегераном ядерного оружия. В ответ Иран нанес ракетные и беспилотные удары по Израилю и по странам Персидского залива, где размещены американские базы.
По последним данным, число погибших в результате ударов США и Израиля по Ирану достигло 787, сообщил «Красный Полумесяц». Спасательные подразделения работают в усиленном режиме в 153 городах, занимаясь разбором завалов, эвакуацией пострадавших и оказанием медицинской помощи.