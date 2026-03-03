Газета
Главная / Политика /

Число погибших в результате ударов США и Израиля по Ирану увеличилось до 787

Ведомости

В результате ударов Израиля и США по Ирану погибли 787 человек, сообщил «Красный Полумесяц».

Спасательные бригады работают в режиме повышенной готовности в 153 городах. Специалисты в том числе осуществляют разбор завалов, транспортируют пострадавших и оказывают им медицинскую помощь.

2 марта организация сообщила о 555 погибших из-за атак. На тот момент удары были нанесены по территориям 131 городского округа республики. Отмечалось, что около 100 000 спасателей помогают жителям пострадавших районов.

Атака Израиля и США на Иран началась 28 февраля. 3 марта американский президент Дональд Трамп заявил, что его страна уже близка к достижению целей вооруженной операции против Тегерана.

