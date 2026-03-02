Газета
С начала атак США и Израиля погибли 555 жителей Ирана

Среди иранцев зафиксировано 555 погибших от ударов США и Израиля с 28 февраля, сообщил иранский Красный полумесяц в Telegram-канале.

«К настоящему моменту 131 городской округ подвергся атакам, в результате которых, к сожалению, погибли 555 соотечественников», – говорится в публикации.

Представители Красного полумесяца отметили, что около 100 000 спасателей без перерывов продолжают оказывать гуманитарную помощь в пострадавших районах.

2 марта «РИА Новости» со ссылкой на отчет центра экстренных ситуаций при минздраве Ливана также писало, что в результате авиаударов Израиля по разным районам районам страны погиб 31 человек. По данным издания, еще 149 граждан были ранены.

