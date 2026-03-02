Более 30 человек погибли при ударах Израиля по разным районам Ливана
В результате авиаударов Израиля по разным районам Ливана, предварительно, погиб 31 человек, еще 149 граждан были ранены. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на отчет центра экстренных ситуаций при минздраве Ливана.
Утром 2 марта армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о новых ударах по дополнительным целям шиитского движения «Хезболла» в Ливане. Среди целей – склады оружия и инфраструктура в нескольких районах Ливана.
2 марта Al Hadath также сообщил о гибели главы парламентского блока «Хезболла» Мухаммеда Раада при атаке ЦАХАЛа на Бейрут. По информации ТАСС, истребители Израиля ударили по объектам «Хезболлы» в южных пригородах ливанской столицы. Самолеты нанесли как минимум десять ударов по наземным целям. Ранее «Хезболла» взяла на себя ответственность за атаки на Израиль в ответ на убийство верховного лидера Ирана Али Хаменеи.