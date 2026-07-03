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Главная / Политика /

Медведев: скорбь после трагической гибели Хаменеи сплотила народ Ирана

Ведомости

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнования Ирану в связи с гибелью верховного лидера страны Али Хаменеи и заявил, что трагедия сплотила иранский народ. Видео его выступления опубликовано в Telegram-канале политика.

«Эта скорбь сплотила народ Ирана, который не поддался тому давлению, которое было организовано США и другими присоединившимися странами, выстоял в этой борьбе», – сказал Медведев, отметив, что уверен в победе Ирана.

До этого сообщалось, что 3 июля Медведев прибыл в Тегеран для участия в церемонии прощания с Хаменеи. В ходе траурных мероприятий он также поговорил с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

Хаменеи погиб 28 февраля в результате совместных ударов США и Израиля по Тегерану. Первоначально похороны планировалось провести в марте, однако власти Ирана перенесли церемонию из-за большого числа желающих проститься. 4 марта сообщалось, что новым верховным лидером Исламской Республики назначили 56-летнего Моджтабу Хаменеи – сына убитого аятоллы.

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