Медведев прибыл в Тегеран на церемонию прощания с Хаменеи
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прибыл в Тегеран для участия в траурных мероприятиях по случаю гибели бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Об этом Медведев написал в своем канале в Max.
На видео, которое прикрепил к сообщению зампред Совбеза, показана церемония встречи у трапа самолета.
1 июня посол Ирана в Москве Казем Джалали сообщил, что в состав российской делегации войдут представители МИД РФ, Русской православной церкви и мусульманского духовенства. 2 июля в Кремле подтвердили присутствие Медведева на церемонии прощания с лидером Ирана.
Али Хаменеи погиб 28 февраля в результате совместных ударов США и Израиля по Тегерану. Первоначально похороны планировалось провести в марте, но власти Ирана перенесли мероприятие из-за большого количества желающих проститься с ним.
Траурные мероприятия продлятся до 9 июля и охватят пять городов в Иране и Ираке. Ожидается, что в них примут участие от 15 млн до 20 млн человек. В церемонии прощания участвуют делегации около 100 стран.