В Кремле подтвердили присутствие Медведева на церемонии прощания с лидером Ирана

13 июня Reuters писал, что похороны Али Хаменеи, погибшего 28 февраля, начнутся в Тегеране 4 июля и завершатся 9 июля в городе Мешхед, где он будет захоронен. Траурные мероприятия пройдут также в столице Тегеране и священных городах Кум и Мешхед. 1 июля секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохаммад-Багер Зульгадр заявил, что лица, виновные в смерти бывшего верховного лидера страны, будут наказаны.