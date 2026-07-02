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В Кремле подтвердили присутствие Медведева на церемонии прощания с лидером Ирана

Ведомости

Зампредседатель Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев будет присутствовать на церемонии прощания с погибшим лидером Ирана Али Хаменеи. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Да, это действительно так, Дмитрий Анатольевич будет на церемонии прощания», – сказал он.

О визите Медведева сообщил посол Ирана в России Казем Джалали в интервью агентству ISNA 1 июля. По его словам, зампред Совбеза возглавит российское представительство в качестве специального представителя президента Владимира Путина на траурной церемонии в Тегеране.

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Политика / Международные новости

Он также сообщил, что в состав российской делегации войдут представители Министерства иностранных дел, Русской православной церкви, группа российских суннитских муфтиев и ряд шиитских богословов.

13 июня Reuters писал, что похороны Али Хаменеи, погибшего 28 февраля, начнутся в Тегеране 4 июля и завершатся 9 июля в городе Мешхед, где он будет захоронен. Траурные мероприятия пройдут также в столице Тегеране и священных городах Кум и Мешхед. 1 июля секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохаммад-Багер Зульгадр заявил, что лица, виновные в смерти бывшего верховного лидера страны, будут наказаны.

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