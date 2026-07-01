Медведев посетит похороны Али Хаменеи в Тегеране
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев примет участие в церемонии прощания с верховным лидером Ирана Али Хаменеи в качестве специального представителя президента России Владимира Путина. Об этом сообщил посол Ирана в России Казем Джалали в интервью агентству ISNA.
По словам дипломата, Медведев возглавит российское представительство в качестве специального представителя президента России Владимира Путина на траурной церемонии в Тегеране. Он также сообщил, что в состав российской делегации войдут представители Министерства иностранных дел России, Русской православной церкви, группа российских суннитских муфтиев и ряд шиитских богословов.
Джалали отметил, присутствие делегации России на церемонии свидетельствует о «глубине отношений и связей между Ираном и Россией».
13 июня Reuters писал, что похороны Али Хаменеи начнутся в Тегеране 4 июля и завершатся 9 июля в городе Мешхед, где он будет захоронен. Траурные мероприятия пройдут также в столице Тегеране и священных городах Кум и Мешхед. 1 июля секретарь Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) Ирана Мохаммад-Багер Зульгадр заявил, что лица, виновные в смерти бывшего верховного лидера страны, будут наказаны.
Военная операция США и Израиля против Ирана началась 28 февраля. В первый день конфликта в своей резиденции были убиты Хаменеи и ряд высокопоставленных военных чиновников республики. Пост верховного лидера занял его сын Моджтаба Хаменеи. Моджтаба был ранен во время атаки на резиденцию верховного лидера в первый день войны. По данным Тегерана, он получил травмы колена и спины, однако сейчас полностью восстановился и продолжает участвовать в решении государственных вопросов, включая переговоры и вопросы безопасности.