Медведев посетит похороны Али Хаменеи в Тегеране

Военная операция США и Израиля против Ирана началась 28 февраля. В первый день конфликта в своей резиденции были убиты Хаменеи и ряд высокопоставленных военных чиновников республики. Пост верховного лидера занял его сын Моджтаба Хаменеи. Моджтаба был ранен во время атаки на резиденцию верховного лидера в первый день войны. По данным Тегерана, он получил травмы колена и спины, однако сейчас полностью восстановился и продолжает участвовать в решении государственных вопросов, включая переговоры и вопросы безопасности.