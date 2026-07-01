Секретарь ВСНБ Ирана пообещал наказать виновников гибели Али Хаменеи

Хаменеи был убит в первый день военной операции США и Израиля против Ирана. 28 февраля удар пришелся на его резиденцию, в результате чего погибли также другие высокопоставленные военные чиновники Исламской Республики. Пост верховного лидера занял его сын Али Хаменеи Моджтаба Хаменеи, который позднее был ранен.