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Секретарь ВСНБ Ирана пообещал наказать виновников гибели Али Хаменеи

Ведомости

Лица, виновные в смерти бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи, будут наказаны. Об этом заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности страны Мохаммад-Багер Зульгадр, его слова опубликованы на странице ВСНБ в соцсети X.

«Дело о мести за невинную кровь великого Хаменеи и невинно убиенных мучеников Ирана открыто, и виновники этих преступлений будут наказаны праведными людьми в должное время, которое не будет поздним», – подчеркнул Зульгадр.

13 июня агентство Reuters сообщило, что похороны Хаменеи начнутся в Тегеране 4 июля и завершатся 9 июля в городе Мешхед, где он будет захоронен. Траурные мероприятия пройдут также в столице Тегеране и священных городах Кум и Мешхед.

Хаменеи был убит в первый день военной операции США и Израиля против Ирана. 28 февраля удар пришелся на его резиденцию, в результате чего погибли также другие высокопоставленные военные чиновники Исламской Республики. Пост верховного лидера занял его сын Али Хаменеи Моджтаба Хаменеи, который позднее был ранен.

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