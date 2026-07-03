Медведев поговорил с президентом Ирана на церемонии прощания с Хаменеи
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поговорил с президентом Ирана Масудом Пезешкианом во время церемонии прощания с Али Хаменеи. Об этом сообщает ТАСС\.
Медведев принял участие в траурных мероприятиях в связи с гибелью бывшего верховного лидера Ирана в Тегеране.
3 июля зампред Совбеза прибыл в иранскую столицу. На видео, которое прикрепил к сообщению Медведев, показана церемония встречи у трапа самолета.
1 июня посол Ирана в Москве Казем Джалали сообщил, что в состав российской делегации войдут представители МИД РФ, Русской православной церкви и мусульманского духовенства. 2 июля в Кремле подтвердили присутствие Медведева на церемонии прощания с лидером Ирана.
The Guardian ожидает, что шестидневные похороны бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи соберут миллионы людей. Церемония начнется 4 июля в Тегеране и завершится погребением Хаменеи в Мешхеде 9 июля. Главный организатор похорон, первый вице-президент Ирана Мохаммад Реза Ареф, назвал церемонию «самым важным событием этого столетия» и самым массовым мероприятием со времен революции 1979 г. По просьбе иракских политиков тело Хаменеи также пронесут по иракским шиитским городам Кербела и Наджаф.
Военная операция США и Израиля против Ирана началась 28 февраля. В первый день конфликта в своей резиденции были убиты Хаменеи и ряд высокопоставленных военных чиновников республики. Пост верховного лидера занял его сын Моджтаба Хаменеи. Первоначально похороны планировалось провести в марте, но власти Ирана перенесли мероприятие из-за большого количества желающих проститься с ним.