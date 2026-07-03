Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,377-0,75%MGTS1 220+6,83%AVAN538-1,65%IMOEX2 227,16-1,28%RTSI900,31-1,28%RGBI111,89-0,74%RGBITR745,57-0,68%
Главная / Политика /

Похороны Хаменеи могут собрать миллионы людей в Иране

Ведомости

Ожидается, что шестидневные похороны бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи соберут миллионы людей. Об этом пишет The Guardian.

Церемония начнется 4 июля в Тегеране и завершится погребением Хаменеи в Мешхеде 9 июля. Главный организатор похорон, первый вице-президент Ирана Мохаммад Реза Ареф, назвал церемонию «самым важным событием этого столетия» и самым массовым мероприятием со времен революции 1979 г. По просьбе иракских политиков тело Хаменеи также пронесут по иракским шиитским городам Кербела и Наджаф.

По данным издания, небольшие группы скорбящих с флагами собирались вдоль дорог, украшенных красным кулаком – символом похорон и лозунгом «Мы должны восстать». Гроб с телом покойного выставлен на церемонии, посвященной семьям мучеников.

От России на траурной церемонии будет присутствовать зампредседатель Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Читайте также:Ядерная сделка, протесты и фетвы: чем известен погибший лидер Ирана Али Хаменеи
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь