Похороны Хаменеи могут собрать миллионы людей в Иране
Ожидается, что шестидневные похороны бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи соберут миллионы людей. Об этом пишет The Guardian.
Церемония начнется 4 июля в Тегеране и завершится погребением Хаменеи в Мешхеде 9 июля. Главный организатор похорон, первый вице-президент Ирана Мохаммад Реза Ареф, назвал церемонию «самым важным событием этого столетия» и самым массовым мероприятием со времен революции 1979 г. По просьбе иракских политиков тело Хаменеи также пронесут по иракским шиитским городам Кербела и Наджаф.
По данным издания, небольшие группы скорбящих с флагами собирались вдоль дорог, украшенных красным кулаком – символом похорон и лозунгом «Мы должны восстать». Гроб с телом покойного выставлен на церемонии, посвященной семьям мучеников.
От России на траурной церемонии будет присутствовать зампредседатель Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.