Похороны Хаменеи могут собрать миллионы людей в Иране

Церемония начнется 4 июля в Тегеране и завершится погребением Хаменеи в Мешхеде 9 июля. Главный организатор похорон, первый вице-президент Ирана Мохаммад Реза Ареф, назвал церемонию «самым важным событием этого столетия» и самым массовым мероприятием со времен революции 1979 г. По просьбе иракских политиков тело Хаменеи также пронесут по иракским шиитским городам Кербела и Наджаф.