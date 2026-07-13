Трамп: США начнут брать пошлину в 20% со всех грузов в Ормузском проливе

Ранее Трамп в эфире Fox News заявил, что США берут Ормузский пролив под свой контроль. По его словам, США запланировали очень жесткие удары по Ирану. При этом он утверждает, что мирное соглашение между странами было фактически достигнуто, но его нарушил Тегеран.