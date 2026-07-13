Трамп: США начнут брать пошлину в 20% со всех грузов в Ормузском проливе
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты выступают «хранителями Ормузского пролива». В интересах «справедливости» со всех перевозимых через пролив грузов будет взиматься пошлина в 20%, написал американский лидер в своей соцсети Truth Social.
«Ормузский пролив открыт и останется открытым – с Ираном или без него. Мы вновь вводим Иранскую блокаду», – заявил Трамп.
Через Ормузский пролив смогут проходить все суда, кроме тех, что принадлежат Ирану и его союзникам, подчеркнул президент США. Взимание пошлины Трамп объяснил тем, что для выполнения задачи по обеспечению безопасности и охраны региона требуются средства.
Ранее Трамп в эфире Fox News заявил, что США берут Ормузский пролив под свой контроль. По его словам, США запланировали очень жесткие удары по Ирану. При этом он утверждает, что мирное соглашение между странами было фактически достигнуто, но его нарушил Тегеран.
США нанесли новую серию ударов по «десяткам целей» в центральных и южных районах Ирана, заявив о намерении подорвать способность Тегерана атаковать суда в Ормузском проливе. Иран в ответ осудил действия Вашингтона, предупредил соседние страны и заявил о ракетных ударах по американским базам. По данным иранского агентства Mehr, КСИР уничтожил топливные резервуары, систему ПВО Patriot на американской базе Али-Салем, а также стратегическую радиолокационную систему FPS на базе Ахмед аль-Джабер.