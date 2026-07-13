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Трамп заявил, что США возьмут Ормузский пролив под свой контроль

Президент анонсировал новые жесткие удары по Ирану
Ведомости

Соединенные Штаты берут Ормузский пролив под свой контроль. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в эфире Fox News.

«Мы берем под контроль пролив. У них [Ирана] ничего нет», – сказал американский лидер.

Трамп также заявил, что США запланировали очень жесткие удары по Ирану. При этом он утверждает, что мирное соглашение между странами было фактически достигнуто, но его нарушил Тегеран. «Мы заключили сделку. Она была готова», – сказал Трамп.

12 июля в Центральном командовании вооруженных сил США (CENTCOM) заявили, что Ормузский пролив открыт для всех судов, следующих через международные воды в соответствии с нормами морского права. В заявлении американских властей подчеркивается, что вооруженные силы США развернуты и готовы гарантировать свободу судоходства вопреки агрессивным действиям и угрозам со стороны Тегерана.

Что известно о новой волне ударов США по Ирану

Политика / Международные новости

В этот же день военно-морские силы КСИРа объявили о закрытии Ормузского пролива до прекращения вмешательства США в регионе. Американские военные нанесли очередные массированные удары по Ирану. По официальным данным, огнем поражены около 140 военных объектов. Третий раунд ударов, нанесенных на этой неделе, был завершен 12 июля. С иранской стороны был нанесен новый удар по американской авиабазе Аль-Удейд в Катаре. Власти Катара временно приостановили все выходы судов в море и любые виды морской деятельности.

11 июля в Маскате прошла встреча министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи с его оманским коллегой Сайидом Бадром аль-Бусаиди, в ходе которой они обсудили механизмы обеспечения безопасного прохода судов в проливе. По данным CNN, Оман выступил с инициативой по разделению судоходных путей в Ормузском проливе. Предлагается два маршрута: южный – через оманские воды, где суда смогут проходить свободно, как до конфликта, и северный – через иранские воды, для которого потребуется предварительное разрешение властей Исламской Республики. При этом плата за проход не предусмотрена.

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